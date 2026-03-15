Ataque con cohetes sacude el aeropuerto de Bagdad: cinco heridos y purga en la cúpula de seguridad

El Aeropuerto Internacional de Bagdad fue blanco de un ataque con proyectiles lanzado por la milicia iraquí proiraní Saraya Awliya al-Dam, integrante de la llamada Resistencia Islámica en Irak. El ataque dejó al menos cinco personas heridas y provocó una rápida reacción del Gobierno de Irak, que ordenó cambios en la cúpula de seguridad responsable.

Según informó el teniente general Saad Maan, los proyectiles impactaron en distintos sectores del complejo aeroportuario, donde también se encuentra la base militar estadounidense Base Victoria. Esta instalación forma parte del dispositivo militar de Estados Unidos y fue objetivo de ataques de milicias alineadas con Irán en los últimos años.

Además de ello, alcanzaron la planta desalinizadora del aeropuerto, áreas cercanas a la Base Aérea Mártir Alaa y sectores próximos a la Prisión Central de Bagdad (Al Karj).

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Teniendo en cuenta el balance preliminar, se indica que cuatro empleados de seguridad y un ingeniero resultaron heridos. Equipos médicos y técnicos continúan evaluando la gravedad de las lesiones y los daños provocados en la infraestructura del aeropuerto, una de las instalaciones civiles y militares más importantes del país.

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En respuesta, las fuerzas de seguridad iraquíes desplegaron un operativo de rastreo en los alrededores de la capital. En la zona de Al-Radwaniyah, al oeste de la ciudad, las autoridades localizaron un lanzacohetes oculto dentro de un vehículo, que se presume fue utilizado para ejecutar el ataque.

En respuesta a la brecha de seguridad, el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak ordenó la destitución inmediata de los comandantes de seguridad y de los oficiales de inteligencia responsables del sector, además de reforzar el perímetro del aeropuerto con más agentes en los controles internos y externos. Las autoridades también abrieron una investigación judicial para identificar a los responsables y determinar cómo se introdujo el armamento en la zona.

Al instante, el ataque se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por enfrentamientos indirectos entre milicias alineadas con Irán, fuerzas estadounidenses y el gobierno israelí.

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El aeropuerto de Bagdad ha sido en reiteradas ocasiones escenario de ataques con cohetes y drones por parte de grupos armados que buscan presionar la presencia militar de Estados Unidos en Irak.

MV/ML