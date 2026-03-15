El papa León XIV volvió a pedir el cese del fuego en Oriente Medio y reclamó 'caminos de diálogo'

En un nuevo llamado a la comunidad internacional frente a la escalada bélica en Oriente Medio, el papa León XIV pidió este domingo el cese inmediato del fuego y la reapertura de vías de diálogo entre las partes enfrentadas. El mensaje fue pronunciado desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles.

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El pontífice advirtió sobre la gravedad de la situación humanitaria que atraviesan los pueblos de la región y sostuvo que la violencia no puede ser el camino hacia la paz.

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“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo”, expresó.

Un llamado urgente ante la escalada de violencia

Durante su intervención, León XIV denunció que desde hace aproximadamente dos semanas la región vive una intensificación de la violencia armada, con graves consecuencias para la población civil.

Según señaló el pontífice, miles de personas murieron en los enfrentamientos y otras tantas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de los ataques.

“La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan”, afirmó.

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El líder de la Iglesia católica subrayó además el impacto de la guerra sobre objetivos civiles. En su mensaje recordó que varios ataques alcanzaron escuelas, hospitales y zonas residenciales, lo que incrementó el número de víctimas entre la población que no participa en las hostilidades.

Ante ese escenario, expresó su cercanía con quienes perdieron familiares en los bombardeos y con quienes debieron desplazarse para salvar sus vidas.

“Renuevo mi cercanía orante a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos”, sostuvo.

Preocupación por la situación en el Líbano

El papa también dedicó parte de su mensaje a la crisis que atraviesa el Líbano, país que visitó en diciembre pasado durante su primer viaje internacional como pontífice.

León XIV manifestó su “gran preocupación” por el deterioro de la situación en el país, especialmente después de que esta semana un sacerdote maronita muriera tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

En ese contexto, pidió impulsar iniciativas políticas que permitan estabilizar el país y proteger a la población civil.

“Espero caminos de diálogo que puedan sostener a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis en curso por el bien común de todos los libaneses”, expresó.

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Antes de pronunciar su mensaje sobre el conflicto, el pontífice reflexionó durante el rezo del Ángelus sobre la necesidad de una fe comprometida con la realidad y sensible al sufrimiento humano.

Ante los fieles reunidos en la plaza vaticana, León XIV sostuvo que los creyentes deben mantener una mirada atenta frente a las crisis que atraviesa el mundo.

“Es necesaria una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo”, afirmó.

Según explicó, esa fe debe traducirse en acciones concretas orientadas a la paz, la justicia y la solidaridad, valores que consideró esenciales para enfrentar los conflictos actuales.

El rol del Vaticano frente a los conflictos internacionales

A lo largo de su historia reciente, el Vaticano mantuvo una posición activa en favor de la diplomacia y la resolución pacífica de los conflictos armados. Los pontífices suelen utilizar el Ángelus dominical como una plataforma para enviar mensajes a la comunidad internacional y llamar a la negociación.

El nuevo pronunciamiento de León XIV se inscribe en esa tradición. Su intervención buscó llamar la atención sobre el impacto humanitario de la guerra y reforzar la idea de que la solución a los conflictos no puede surgir de la confrontación armada sino del diálogo político y diplomático.