Cómo se prepara el Vaticano para la Semana Santa 2026: los rituales que presidirá el papa León XIV en Roma

Cada año, el Vaticano organiza una secuencia de celebraciones litúrgicas que marcan el calendario de la Semana Santa. En 2026, las ceremonias centrales se desarrollarán entre el 29 de marzo y el 5 de abril en Roma y serán presididas por el papa León XIV, según informó la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede.

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La agenda oficial incluye la conmemoración del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, la Misa Crismal del Jueves Santo, la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo, el tradicional Vía Crucis en el Coliseo y la Vigilia Pascual en la basílica vaticana. Todas estas ceremonias forman parte del llamado Triduo Pascual, considerado el núcleo del calendario litúrgico católico.

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La organización de estos actos comienza semanas antes en el Vaticano. El calendario es definido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, que coordina horarios, espacios litúrgicos y participación de cardenales, obispos y sacerdotes que concelebran las ceremonias.

El calendario de las celebraciones de Semana Santa en Roma

El ciclo comienza con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. En 2026, la ceremonia se celebrará el 29 de marzo en la plaza de San Pedro a las 10 de la mañana y será presidida por León XIV junto a miembros de la Capilla Pontificia.

Durante la liturgia se realiza la bendición de los ramos de olivo y palmas, seguida de la lectura solemne del relato de la Pasión. La celebración se desarrolla al aire libre frente a la basílica de San Pedro y congrega a miles de fieles y peregrinos.

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El Jueves Santo comienza con la Misa Crismal en la basílica de San Pedro. En esta ceremonia se consagran los óleos sagrados utilizados durante el año en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos. La liturgia reúne a obispos y sacerdotes presentes en Roma.

Ese mismo día, por la tarde, se celebra la misa de la Cena del Señor, que recuerda la Última Cena. En 2026 está prevista en la basílica de San Juan de Letrán, la catedral del obispo de Roma.

El Viernes Santo no se celebra misa. La Iglesia conmemora la muerte de Jesús con la liturgia de la Pasión del Señor, que incluye la lectura del Evangelio, la veneración de la cruz y la comunión con hostias consagradas el día anterior.

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Ese mismo día por la noche se realiza el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. La ceremonia recuerda las estaciones del camino de Cristo hacia la crucifixión y se celebra al aire libre con la presencia del papa.

La Vigilia Pascual y la misa de Resurrección

La noche del Sábado Santo tiene lugar la Vigilia Pascual en la basílica de San Pedro. La celebración comienza con el encendido del fuego nuevo y el cirio pascual, símbolo de la resurrección. Luego se desarrollan lecturas bíblicas y la renovación de las promesas bautismales.

La liturgia concluye con la proclamación de la resurrección de Cristo y la celebración de la eucaristía. Esta ceremonia es considerada una de las más importantes del calendario litúrgico católico.

El Domingo de Pascua se celebra la misa en la plaza de San Pedro. Después de la liturgia, el papa imparte la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica, conocido como Logia de las Bendiciones.

La organización de estas ceremonias incluye disposiciones logísticas precisas. Los obispos que concelebran deben presentarse con vestiduras litúrgicas específicas y llegar con anticipación a las áreas designadas del Vaticano, según las instrucciones difundidas por la Santa Sede.

En 2026, la Vigilia Pascual en San Pedro está programada para la noche del 4 de abril y la misa del Domingo de Resurrección se celebrará por la mañana en la plaza vaticana, seguida por la bendición papal al mediodía.

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