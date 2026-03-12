Evangelios apócrifos: qué son, cómo surgieron y por qué no forman parte de la Biblia

Los evangelios apócrifos son una serie de escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo que no fueron incluidos en el canon oficial de la Iglesia. El término apócrifo deriva del griego apokryphos, que significa oculto o secreto, y se utilizó originalmente para designar textos que se reservaban para un círculo de iniciados. Estos documentos presentan visiones del mundo, de la divinidad y de la figura de Jesús que difieren de los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

La mayoría de estos textos se redactaron entre el siglo II y el IV, en un contexto de amplia diversidad doctrinal dentro de las comunidades cristianas primitivas. Mientras que los evangelios canónicos buscaban establecer una narrativa coherente para la liturgia y la enseñanza general, los apócrifos exploraban temas metafísicos complejos o detalles biográficos que el canon omitía. Muchos de ellos pertenecen a la corriente del gnosticismo, que planteaba que la salvación se alcanzaba mediante un conocimiento espiritual directo.

Uno de los hitos fundamentales para el estudio de estos documentos fue el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, en diciembre de 1945. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman encontró una vasija de arcilla que contenía trece códices de papiro encuadernados en cuero. Estos manuscritos, escritos en copto, incluyeron textos que se consideraban perdidos durante siglos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe.

El Evangelio de Tomás es quizás el más relevante entre los hallazgos de Nag Hammadi. A diferencia de los canónicos, no presenta una narrativa sobre la vida, muerte o resurrección de Jesús, sino que consiste en una lista de 114 dichos atribuidos a él. En el texto se lee: "Jesús dijo: Quien encuentre la interpretación de estos dichos no probará la muerte", lo que refuerza la idea gnóstica del conocimiento como llave para la trascendencia.

La diversidad de géneros y el conflicto con la ortodoxia

Existen diferentes categorías de apócrifos, que se dividen según su contenido y el propósito de su redacción. Los evangelios de la infancia, como el Protoevangelio de Santiago o el Evangelio de la Infancia de Tomás, intentan llenar los vacíos cronológicos de los textos canónicos. En estos relatos se narran milagros realizados por un Jesús niño, a menudo presentados con una naturaleza impulsiva o prodigiosa que dista de la sobriedad de los textos bíblicos.

Otros textos se centran en la pasión y la resurrección, como el Evangelio de Pedro, que ofrece una descripción detallada y sobrenatural del momento en que Jesús sale del sepulcro. La académica Elaine Pagels, en su obra The Gnostic Gospels (1979), señala que la supresión de estos textos no fue solo un asunto teológico, sino también político. La estructura jerárquica de la Iglesia emergente necesitaba una doctrina unificada que los textos gnósticos, con su énfasis en la experiencia individual, ponían en riesgo.

El Evangelio de Judas, recuperado y autentificado a principios del siglo XXI, ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre la traición. Según este manuscrito, Judas no traicionó a Jesús por codicia o influencia satánica, sino por un pedido expreso del propio maestro para que lo ayudara a liberar su esencia espiritual del cuerpo físico. El texto cita a Jesús diciéndole a Judas: "Tú los superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste".

La Iglesia temprana, a través de figuras como Ireneo de Lyon en su tratado Adversus Haereses (180 d.C.), combatió activamente estos escritos calificándolos de heréticos. Ireneo argumentaba que solo podían existir cuatro evangelios, comparándolos con los cuatro puntos cardinales o los cuatro vientos. Esta postura fue consolidándose hasta que, en el año 367 d.C., Atanasio de Alejandría fijó en su carta pascual la lista definitiva de los 27 libros del Nuevo Testamento.

El valor histórico de los textos de Nag Hammadi y Qumrán

El análisis filológico de estos documentos permite comprender las tensiones internas de las primeras comunidades cristianas en Egipto y el Levante mediterráneo. No se trata de un cuerpo de texto uniforme, sino de una colección fragmentaria que refleja debates sobre la creación del mundo, la naturaleza del alma y el papel de las mujeres en el movimiento. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, sugiere una autoridad femenina que fue disputada por Pedro en los textos.

Marvin Meyer, en su traducción de los textos de Nag Hammadi, explica que muchos de estos escritos fueron escondidos precisamente para evitar su destrucción durante las purgas contra la herejía en el siglo IV. Los monjes del monasterio de San Pacomio, cercano al lugar del hallazgo, son señalados frecuentemente como los responsables de haber enterrado la vasija para preservar el conocimiento que contenía.

La relación entre los apócrifos y los Rollos del Mar Muerto es un punto de confusión común, aunque son hallazgos distintos. Mientras que los textos de Qumrán son mayoritariamente judíos y anteriores o contemporáneos al nacimiento de Jesús, los apócrifos de Nag Hammadi son propiamente cristianos o gnósticos. Sin embargo, ambos grupos de documentos comparten un trasfondo de literatura apocalíptica y una búsqueda de pureza espiritual frente a las instituciones establecidas.

Actualmente, la mayoría de los manuscritos originales de Nag Hammadi se conservan en el Museo Copto de El Cairo. El estudio de estos textos continúa aportando datos sobre la evolución del lenguaje copto y la influencia del platonismo en el pensamiento cristiano primitivo. El proceso de traducción y publicación de la totalidad de estos hallazgos tomó varias décadas, completándose la edición crítica de la Nag Hammadi Library en inglés recién en 1977 bajo la dirección de James Robinson.

La clasificación técnica de un texto como apócrifo no implica necesariamente que sea falso desde un punto de vista histórico, sino que no cumple con los criterios de apostolicidad, antigüedad y ortodoxia exigidos por el canon. Muchos historiadores consideran que algunos dichos del Evangelio de Tomás podrían ser tan antiguos o incluso anteriores a los redactados en los evangelios de Lucas o Mateo.

La cantidad de documentos considerados apócrifos supera los cincuenta títulos conocidos, aunque de muchos solo se conservan fragmentos o menciones en escritos de los Padres de la Iglesia. Entre ellos se encuentran el Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de los Hebreos y el Diálogo del Salvador. Cada uno presenta variantes lingüísticas y teológicas que demuestran que el cristianismo de los primeros tres siglos era un movimiento mucho más heterogéneo de lo que la historia oficial registró posteriormente.

El Códice Jung, el primero de los manuscritos de Nag Hammadi en ser sacado de Egipto ilegalmente, fue adquirido por el Instituto C.G. Jung de Zúrich en 1952 antes de ser devuelto a las autoridades egipcias.