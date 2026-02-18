Cuaresma 2026: cuándo comienza y cuáles son las fechas más importantes

La Cuaresma 2026 comienza este miércoles 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza, según el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Se trata de uno de los períodos más significativos para millones de fieles en todo el mundo, ya que marca el inicio de la preparación espiritual hacia la Semana Santa.

Este tiempo litúrgico se extiende por 40 días —sin contar los domingos— y culmina el Jueves Santo, el 2 de abril de 2026, dando paso al Triduo Pascual y a la celebración de la Pascua.

Semana Santa: renovar nuestra mirada

¿Qué es la Cuaresma y por qué dura 40 días?

La palabra “Cuaresma” proviene del latín quadragesima, que significa “cuadragésimo”. El número 40 tiene un fuerte simbolismo en la tradición cristiana: recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración, así como los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto, según los relatos bíblicos.

Para la Iglesia Católica, este período es un tiempo de reflexión, penitencia y conversión espiritual. Durante estas semanas, los creyentes están llamados a profundizar tres prácticas centrales:

- Oración

- Ayuno

- Limosna

El objetivo es prepararse interiormente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Fechas clave de la Cuaresma y Semana Santa 2026

El calendario litúrgico establece los siguientes hitos:

- 18 de febrero: Miércoles de Ceniza. Marca el inicio oficial de la Cuaresma. En las celebraciones se impone ceniza en la frente como signo de humildad y arrepentimiento.

- Domingos de Cuaresma: Son cinco domingos previos al Domingo de Ramos. Aunque forman parte del período, no se contabilizan dentro de los 40 días penitenciales.

- 29 de marzo: Domingo de Ramos. Recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y da comienzo a la Semana Santa.

- 2 de abril: Jueves Santo. Conmemoración de la Última Cena.

- 3 de abril: Viernes Santo. Día en que se recuerda la crucifixión.

- 4 de abril: Sábado Santo o Sábado de Gloria.

- 5 de abril: Domingo de Resurrección o Pascua.

Cabe recordar que en el calendario oficial argentino, el Jueves Santo es día no laborable y el Viernes Santo es feriado nacional, lo que genera un fin de semana largo que combina recogimiento religioso y movimiento turístico en distintos puntos del país.

Tradiciones argentinas durante la Cuaresma

Durante este período, los católicos mayores de edad están llamados a practicar el ayuno y la abstinencia de carne, especialmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Esto suele impactar en el consumo, con un aumento en la compra de pescados y mariscos.

En provincias como Salta, Jujuy, Córdoba y Mendoza, las celebraciones de Semana Santa adquieren un fuerte carácter cultural, con procesiones multitudinarias, representaciones del Vía Crucis y festividades que convocan tanto a fieles como a turistas.