El Carnaval 2026 en la Ciudad de Buenos Aires se celebrará durante todo febrero, con corsos gratuitos en calles, avenidas y plazas de distintos barrios porteños. Los festejos se desarrollarán desde el 7 hasta el domingo 1° de marzo inclusive, con actividades programadas a partir de las 18:30 en los distintos barrios de la capital de la República Argentina. Desde la organización recomendaron seguir las comunicaciones oficiales para conocer eventuales cambios.
La murga porteña se caracteriza por su estilo propio, con bombos con platillo, coreografías marcadas y letras picarescas. Grupos como “Los Reyes del Movimiento” y “La Catalina del Riachuelo” son emblemáticos de la murga argentina.
A través de un comunicado desde la agrupación Carnaval en los Barrios, que reúne a las comparsas, significaron que “son 158 años celebrando el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires, una fiesta donde distintas expresiones culturales se encuentran en un mismo lugar”.
Desde la agrupación expresaron que “es la fiesta familiar más antigua en la Ciudad”. Qué calles se encontrarán cerradas y cómo será el cronograma de espectáculos en CABA.
Parque Saavedra
(Vilela entre Conde y Roque Pérez)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Parque Sarmiento
(Av. Dr. Ricardo Balbín 4750)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Urquiza
Av. Triunvirato entre Monroe y Av. Olazábal
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero; 28 de febrero y 1° de marzo
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
San Telmo
Parque Lezama (Brasil y Av. Paseo Colón)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
La Boca
Palos, entre Espinosa y Villafañe
Fechas: 7, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de febrero
Boedo
Av. Boedo entre Av. Independencia y Av. San Juan
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)
Fechas: 21, 22 y 28 de febrero
Parque Chacabuco
Anfiteatro Parque Chacabuco (Av. Eva Perón y Curapaligüe)
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
Pompeya
Av. La Plata y Av. Chiclana
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Caballito
Seguí entre Neuquén y Av. Gaona
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Palermo
Plaza Unidad Latinoamericana (Costa Rica y Medrano)
Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo
Flores/Caballito
Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona (7,8,14,15,16,17,21,22,28 de febrero y 1° de marzo)
Colegiales
Polideportivo Colegiales (Freire y Concepción Arenal)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero
La Paternal
Plaza Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá)
Fechas: 7 y 8 de febrero
Av. Elcano y Ávalos
Fechas: 28 de febrero y 1° de marzo
Liniers
Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)
Fechas: 14, 15 y 16 de febrero
Plazoleta Sargento Cabral (Martínez de Hoz y Manuel Arce)
Fechas: 21 y 22 de febrero
Mataderos
Av. Juan B. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Devoto
Plaza Richeri (Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero)
Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero
Villa Real
Plaza Las Toscaneras (Moliere y José Pedro Varela)
Fechas: 14, 15, 16 y 17 de febrero
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi, entre Bolivia y Terrada. Los días 7,8,14,15,16,17,21 y 22 de febrero).
Villa Lugano
Club Torino (Zuviría 4659)
Fechas: 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero
Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo y Murguiondo)
Fechas: 14, 15 y 16 de febrero
Villa del Parque
Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria)
Fechas: 15 y 16 de febrero
Agronomía
Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich).
Fechas: 21 y 22 de febrero
Los cortes de calle suelen comenzar unas horas antes (alrededor de las 16 y 18 horas) para el armado de escenarios y vallados en la vía pública. Es importante planificar los recorridos con anticipación y prestar atención a los desvíos.
Los horarios de los corsos tendrán lugar los sábados de 20 horas y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, domingos de 20:00 y culminarán a la medianoche.
Por otra parte, el lunes 16 y martes 17, feriados de carnaval, los horarios serán los siguientes: 20:00 a 2:00 y 20:00 hasta las doce de la noche, respectivamente.
PM/LT