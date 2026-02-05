El Carnaval 2026 en la Ciudad de Buenos Aires se celebrará durante todo febrero, con corsos gratuitos en calles, avenidas y plazas de distintos barrios porteños. Los festejos se desarrollarán desde el 7 hasta el domingo 1° de marzo inclusive, con actividades programadas a partir de las 18:30 en los distintos barrios de la capital de la República Argentina. Desde la organización recomendaron seguir las comunicaciones oficiales para conocer eventuales cambios.

La murga porteña se caracteriza por su estilo propio, con bombos con platillo, coreografías marcadas y letras picarescas. Grupos como “Los Reyes del Movimiento” y “La Catalina del Riachuelo” son emblemáticos de la murga argentina.

A través de un comunicado desde la agrupación Carnaval en los Barrios, que reúne a las comparsas, significaron que “son 158 años celebrando el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires, una fiesta donde distintas expresiones culturales se encuentran en un mismo lugar”.

Desde la agrupación expresaron que “es la fiesta familiar más antigua en la Ciudad”. Qué calles se encontrarán cerradas y cómo será el cronograma de espectáculos en CABA.

Cronograma completo de corsos del Carnaval 2026 en la Ciudad de Buenos Aires: barrio por barrio

Parque Saavedra

(Vilela entre Conde y Roque Pérez)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Parque Sarmiento

(Av. Dr. Ricardo Balbín 4750)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Urquiza

Av. Triunvirato entre Monroe y Av. Olazábal

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero; 28 de febrero y 1° de marzo

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

San Telmo

Parque Lezama (Brasil y Av. Paseo Colón)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

La Boca

Palos, entre Espinosa y Villafañe

Fechas: 7, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de febrero

Boedo

Av. Boedo entre Av. Independencia y Av. San Juan

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)

Fechas: 21, 22 y 28 de febrero

Parque Chacabuco

Anfiteatro Parque Chacabuco (Av. Eva Perón y Curapaligüe)

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

Pompeya

Av. La Plata y Av. Chiclana

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Caballito

Seguí entre Neuquén y Av. Gaona

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana (Costa Rica y Medrano)

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Flores/Caballito

Seguí, entre Neuquén y Av. Gaona (7,8,14,15,16,17,21,22,28 de febrero y 1° de marzo)

Colegiales

Polideportivo Colegiales (Freire y Concepción Arenal)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

La Paternal

Plaza Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá)

Fechas: 7 y 8 de febrero

Av. Elcano y Ávalos

Fechas: 28 de febrero y 1° de marzo

Liniers

Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

Plazoleta Sargento Cabral (Martínez de Hoz y Manuel Arce)

Fechas: 21 y 22 de febrero

Mataderos

Av. Juan B. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Devoto

Plaza Richeri (Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28 de febrero

Villa Real

Plaza Las Toscaneras (Moliere y José Pedro Varela)

Fechas: 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Lugano

Club Torino (Zuviría 4659)

Fechas: 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero

Plaza Unidad Nacional (Delfín Gallo y Murguiondo)

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria)

Fechas: 15 y 16 de febrero

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich).

Fechas: 21 y 22 de febrero

Carnaval: cómo y cuándo son los cortes de calle

Los cortes de calle suelen comenzar unas horas antes (alrededor de las 16 y 18 horas) para el armado de escenarios y vallados en la vía pública. Es importante planificar los recorridos con anticipación y prestar atención a los desvíos.

Los horarios de los corsos tendrán lugar los sábados de 20 horas y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, domingos de 20:00 y culminarán a la medianoche.

Por otra parte, el lunes 16 y martes 17, feriados de carnaval, los horarios serán los siguientes: 20:00 a 2:00 y 20:00 hasta las doce de la noche, respectivamente.

