Calendario de feriados 2026: cuándo será el primer fin de semana largo del año

El primer fin de semana largo del calendario 2026 estará compuesto por las jornadas de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, que se encuentran fijadas como feriados y, al combinarse con el sábado 14 y domingo 15, conformará una seguidilla de cuatro días consecutivos no laborables en Argentina. Dichas fechas promueven el turismo interno hacia la Costa Atlántica y los principales destinos turísticos del país.

Dicha conmemoración fue restablecida en el año 2011 a través del Decreto 1584/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su particularidad radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente.

El descanso extendido que tendrá lugar durante el mes de febrero en todo el territorio nacional, se encuentra abarcado por la Ley 27.399 de establecimiento de días no laborables. La temporada estival que se avecina contará con tres fechas claves para aquellos que buscan comenzar el año con una escapada.

“Lo importante es que el turismo es un negocio de costumbres y hace 10 años casi nadie viajaba para Carnaval, pero la gente comenzó a hacerlo a tal punto que los destinos comenzaron a promocionar actividades”, explicó el fundador y CEO de Turismocero.com, Leandro Peres Lerea.

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición.

Calendario de feriados y fines de semana largo 2026:

-1 de enero: celebración del Año Nuevo

- Jueves 2 y viernes 3 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y, feriado por el viernes santo

- 1 de mayo: Día del Trabajador

- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

- 25 de diciembre: Navidad

El calendario completo de 2026 incluye incluye días festivos inamovibles, trasladables y puentes turísticos. Algunos feriados están establecidos por la Ley N.º 27.399, que permite su traslado al lunes anterior o posterior para promover el turismo interno.

Desde la Jefatura de Gabinete precisaron que “podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación”.

El objetivo de esta decisión vinculada al calendario de feriados 2026 es impulsar el turismo interno y dinamizar la actividad comercial en todo suelo argentino.

