Tras el inicio del 2026, los argentinos ya cuentan con un nuevo calendario de feriados para descansar y organizar distintas actividades en familia o con amigos. El Gobierno Nacional confirmó en su sitio oficial el calendario de feriados 2026, que incluye todos los feriados nacionales, tanto inamovibles como trasladables, de acuerdo con la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos.

Luego de celebrarse Año Nuevo, el próximo fin de semana largo será por los festejos de Carnaval en toda la Argentina. De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

El feriado de Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo que se conformará un fin de semana largo de cuatro días, sumando el sábado y el domingo.

Cuál es el origen del Carnaval en Argentina

El Carnaval en Argentina comenzó a celebrarse en Buenos Aires con la llegada de los españoles. Su origen es cristiano, ya que está vinculado a los días previos a la Cuaresma, período que inicia con la tradicional práctica de “limpiar la carne” y la prohibición religiosa de consumirla durante los cuarenta días que dura este tiempo litúrgico.

Durante la época colonial, los sectores populares participaban de bailes de máscaras en el Teatro de La Ranchería, mientras que las clases más acomodadas celebraban en la Casa de Comedias.

Por su parte, los carnavales argentinos se caracterizaron históricamente por los bailes y los tradicionales juegos con agua en los barrios. Desde los balcones se arrojaban fuentones, huevos ahuecados rellenos de agua, baldes con agua de lavanda para los amigos y hasta agua con sal para los rivales.

Ya en el siglo XX, la fuerte influencia de los inmigrantes italianos y españoles resignificó el Carnaval, incorporando ritmos, danzas y vestimentas propias de sus lugares de origen. Con el tiempo, se produjo el pasaje de las comparsas de candombe a las murgas, que comenzaron a bailar y tocar en los corsos barriales.

Sin embargo, tras el golpe cívico-militar de 1976, el Carnaval fue eliminado del calendario oficial, lo que implicó la suspensión de sus manifestaciones callejeras y una fuerte invisibilización en el espacio público.

Con el regreso de la democracia en 1983, el fenómeno carnavalesco volvió a cobrar fuerza en los barrios y recuperó su presencia en el espacio público. Finalmente, en 2010, se restituyeron oficialmente los feriados nacionales del lunes y martes de Carnaval.

Así quedó confirmado el calendario de feriados en la Argentina en 2026

-1 de enero: celebración del Año Nuevo

- Jueves 2 y viernes 3 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y, feriado por el viernes santo

- 1 de mayo: Día del Trabajador

- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

- 25 de diciembre: Navidad

