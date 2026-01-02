El Año Nuevo Chino no solo señala el comienzo de un nuevo ciclo lunar, sino que también está atravesado por símbolos, rituales y tradiciones que buscan atraer prosperidad, abundancia y buena fortuna.

En ese marco, la comida ocupa un rol fundamental: cada plato tiene un significado especial y se elige de manera consciente para augurar éxito económico, salud y felicidad durante el año que comienza.

El calendario chino está conformado por un ciclo de 12 animales, asociados a los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. El Año Nuevo Chino se celebra en distintos países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea, donde la tradición incluye rituales ancestrales y celebraciones multitudinarias.

Qué comer en Año Nuevo Chino para atraer la buena suerte

Empanadillas de carne

Según una antigua creencia popular, la cantidad de empanadillas que se consumen durante el Año Nuevo Chino estaría directamente relacionada con el dinero y la prosperidad que se obtendrán en los meses siguientes. La regla es clara: cuantas más se comen, mejor será la fortuna.

Fideos de la longevidad

Conocidos como changshou mian, que se traduce como “fideos de larga vida”, pueden medir hasta 60 centímetros de largo. La tradición indica que cuanto más largo sea el fideo, mayor será la suerte y la longevidad. Eso sí: es fundamental no cortarlos ni romperlos al cocinarlos, ya que simboliza una vida interrumpida y se considera de mal augurio.

Bandeja de la unión

Este clásico del Año Nuevo Chino se presenta en una bandeja dividida en seis u ocho compartimentos: el seis representa la suerte y el ocho, la riqueza. De forma redonda, la bandeja de la unión simboliza la paz, la armonía y la unión familiar, y suele llenarse con frutas secas, frutos secos, semillas y dulces tradicionales.

Bolas de arroz dulce

Las bolas de arroz dulce (tang yuan) son otro infaltable de estas celebraciones. Su forma redonda representa la unidad y la armonía, mientras que su nombre suena similar a la palabra “reunión” en chino (tuan yuan). Por eso, se asocian con la cohesión familiar y los encuentros felices.

Pasteles de la prosperidad

Estos pasteles al vapor elaborados con harina de arroz, conocidos como fa gao, se reconocen por su superficie agrietada. La creencia indica que cuantas más aberturas se formen en la parte superior, mayor será la fortuna y el crecimiento económico durante el año. No es casualidad que fa gao signifique literalmente “pastel de la prosperidad”, convirtiéndolo en uno de los dulces más emblemáticos del Año Nuevo Chino.

Compartir estos platos tradicionales no solo es una forma de honrar la cultura y las costumbres ancestrales, sino también de invitar a la prosperidad, la salud y la buena suerte al hogar.

