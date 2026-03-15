"¡El café es para morirse!": Netanyahu reapareció en una cafetería para desmentir rumores sobre su asesinato

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desmintió una serie de rumores que circularon en el fin de semana en redes sociales sobre su supuesta muerte. A través de un video grabado en una cafetería, aseguró que se encuentra “muy vivo” y aprovechó para ironizar sobre las teorías conspirativas que señalaban que habría sido víctima de un ataque iraní.

Según las versiones que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales a fines de la semana pasada, el líder israelí había muerto en un supuesto ataque atribuido a Irán, en medio de la tensión regional que mantiene Israel con Teherán y sus aliados en Medio Oriente. A la par, otras teorías conspirativas sostenían que los mensajes recientes del mandatario eran en realidad videos generados con inteligencia artificial para ocultar su fallecimiento.

A causa de ello, como “prueba”, usuarios analizaban fragmentos de discursos previos y aseguraban que Netanyahu aparecía con seis dedos en una mano, lo que evidenciaría una manipulación digital o el uso de un “clon virtual”.

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Por eso, el propio Netanyahu respondió de manera indirecta a esas afirmaciones. En el video difundido el domingo, se lo ve sentado en una cafetería, sosteniendo una taza y mostrando deliberadamente ambas manos con cinco dedos, en un gesto interpretado como una forma de ridiculizar la teoría del “clon digital”.

El video, difundido en sus cuentas oficiales de X y Telegram, muestra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sentado en una cafetería cuando conversa de manera distendida con uno de sus asesores y se refiere con humor a los reportes difundidos por medios estatales iraníes que habían alimentado rumores sobre su supuesta muerte.

Siguiente a eso, consultado irónicamente sobre esas versiones, el mandatario recurrió a un modismo del hebreo en el que la expresión “morirse por algo” se utiliza para indicar entusiasmo o pasión. “Creo que el café es para morirse, y creo que mi nación es para morirse”, afirmó con tono burlón mientras sostenía su taza frente a cámara.

Al mismo momento, y entre risas, Netanyahu también bromeó sobre el contenido calórico de la bebida. “No sé qué tal son las calorías. Me parece muy peligroso”, comentó, en un intento de darle al mensaje un tono más informal y cotidiano.

Netanyahu mencionó ataques "fuertes" realizados ese mismo día contra Irán

Más allá del tono distendido, el primer ministro aprovechó la grabación para enviar un mensaje político sobre el escenario regional: “Estamos atacando a Irán con mucha fuerza, incluso hoy mismo, y en el Líbano seguimos haciéndolo”, declaró Netanyahu, al tiempo que señaló que existen otras operaciones en curso que todavía no pueden ser reveladas.

El video de Netanyahu fue verificado por Reuters

La agencia internacional Reuters confirmó la autenticidad del video tras realizar un proceso de verificación que incluyó la geolocalización de la escena en una cafetería cercana a Jerusalén. A partir de ello, las imágenes fueron contrastadas con otros registros visuales y fotografías tomadas por el propio establecimiento durante la misma jornada del domingo.

Además, periodistas analizaron detalles del entorno —como la disposición del local, el mobiliario y la iluminación— para corroborar que coincidían con el lugar donde fue grabado el material difundido por las cuentas oficiales de Netanyahu.

La promesa iraní de asesinar al líder israelí

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán rompió el silencio este domingo con una promesa directa: localizar y matar a Benjamin Netanyahu, a quien calificaron como el "asesino de niños".

Sus declaraciones se producen en medio de una escalada militar en la región que se intensificó a fines de febrero, cuando Israel se sumó a Estados Unidos en operaciones militares contra Irán. A partir de entonces, el conflicto se ha extendido a otros frentes, particularmente al sur de Líbano, donde el ejército israelí lanzó ataques contra posiciones de Hezbollah, organización armada respaldada por Teherán y considerada terrorista por Washington y varios países occidentales.

A su vez, Irán respondió con una serie de lanzamientos de misiles y drones contra territorio israelí. Aunque el país cuenta con uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo —que incluye el conocido Iron Dome— algunos de los proyectiles lograron atravesar las defensas.

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei

El conflicto también está rodeado de versiones contradictorias sobre el liderazgo iraní. Algunos reportes internacionales sostienen que, al comienzo de la guerra, ataques atribuidos a Israel habrían provocado la muerte del líder supremo Ali Khamenei, una figura central del sistema político iraní desde 1989.

Según esas versiones, la operación habría contado con apoyo de inteligencia estadounidense. El presidente Donald Trump incluso se refirió públicamente al episodio en una entrevista televisiva: “Lo conseguí antes de que él me consiguiera a mí. Lo intentaron dos veces… Yo lo conseguí primero”, declaró al canal ABC News.

Acto seguido a la muerte de Khamenei, distintos analistas señalaron que su hijo Mojtaba Khamenei habría sido designado rápidamente como nuevo líder supremo de Irán. Sin embargo, existen dudas sobre su estado de salud y sobre su capacidad real para consolidar el control político dentro del país.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó el domingo en el programa “State of the Union” de CNN que la situación del liderazgo iraní sigue siendo incierta. “No está claro que realmente tenga el control del país, si es que sigue vivo a estas alturas”, señaló.

MV