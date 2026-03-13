Embajador francés en Argentina: "Francia quiere una desescalada en la guerra"

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, aseguró que “Francia quiere una desescalada en la guerra” en Medio Oriente y remarcó que la posición de su país es promover una salida diplomática al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. El diplomático explicó que su país condena la respuesta militar iraní y trata de contribuir a una desescalada. “Somos una potencia de equilibrio”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Romain Nadal es un diplomático francés con una amplia experiencia en América Latina y en comunicación estratégica. Fue embajador en Venezuela durante seis años, entre 2017 y 2023. Desde agosto de 2023 se desempeña como cónsul de Francia en la República Argentina. Fue portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia entre 2013 y 2017. Anteriormente se desempeñó como portavoz diplomático de la Presidencia de la República Francesa en el período 2012-2013.

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¿Cuál es la posición de Francia en la situación del conflicto en el Golfo y cómo se está llevando adelante esta guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán?

La posición de Francia es conforme a su posición de política exterior constante de privilegiar el multilateralismo, el derecho internacional y las Naciones Unidas para intentar arreglar los conflictos del mundo, apaciguar las crisis y resolverlas. En el caso de la crisis actual, Francia no ha sido asociada a la ofensiva militar americano-israelí. Hemos expresado nuestra preocupación frente a la crisis actual y a sus desarrollos militares y hemos condenado firmemente la respuesta militar iraní que ataca a pueblos y países que no están involucrados en la ofensiva militar israelí-americana y están recibiendo misiles sin haber pedido nada a nadie.

Entonces, Francia condena la respuesta militar iraní y trata de contribuir a una desescalada. Lo importante en el momento actual es encontrar una salida a esta crisis, porque las guerras sin fin solo traen nuevas violencias y guerras. Tenemos que fijar una trayectoria política, un marco político para salir de esta crisis por la vía diplomática negociada y encontrar nuevos equilibrios en el Medio Oriente donde se librará del programa nuclear iraní, donde se librará de su programa balístico, donde Irán tendrá que renunciar al terrorismo y al uso del terrorismo y al apoyo a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, y donde Irán se comprometerá también en dejar de reprimir a su población, que sufre desde hace años una violencia y violaciones masivas de los derechos humanos.

La posición de Francia es una posición de una potencia de equilibrio, una potencia media, pero de influencia global, y es una potencia de equilibrio que busca restablecer los equilibrios, que busca a través de la negociación crear cooperaciones pacíficas entre los pueblos. Tratamos de contribuir a que el Medio Oriente pueda cerrar esos ciclos de violencia sin fin y entrar en una era de cooperación. Para eso, no somos ingenuos. Sabemos que hay riesgos, que Irán es una potencia que ha desarrollado un programa militar nuclear muy peligroso para los países de la región y para los demás países del mundo. Ha desarrollado también un programa balístico muy peligroso, y eso debe cesar.

Llevamos más de 20 años negociando con Irán sin éxito para acabar con su programa nuclear militar. Debemos aprovechar la crisis actual para salir de esta pesadilla nuclear militar iraní y balística y entrar en una nueva era construida sobre el respeto del derecho internacional y que Irán contribuya de forma pacífica a las relaciones entre pueblos de esta región, lo que no ha hecho en los años anteriores. Ha hecho todo lo contrario, lo que explica la crisis actual.

Usó la palabra potencia media, pero déjeme redimensionarla como potencia grande. Francia es el único país occidental que tiene armamento nuclear independiente de los Estados Unidos, porque Inglaterra lo tiene dependiente. Francia es el único país de Occidente capaz de ponerle algún límite a los Estados Unidos. ¿Podría decir entonces que Francia no solamente tiene el papel de ser un equilibrador, sino al mismo tiempo de ponerle freno continuamente a Estados Unidos en sus actitudes hasta de desprecio de Europa?

Es el ADN de nuestra diplomacia ser aliados de países en la escena internacional. Somos aliados de Estados Unidos, pero no somos alineados. Tenemos nuestra propia visión de las relaciones internacionales, que no es idéntica a la de Estados Unidos o de otros países del mundo, ya sea el mundo occidental o los países del sur, como decimos en las relaciones internacionales, o países emergentes que tienen también su propia visión.

Yo quiero ser modesto. Francia es una potencia media, vuelvo a decirlo, pero tenemos un rol particular porque somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora estamos en presidencia francesa del G7. Francia es miembro también del G20, que contribuyó a crear. Somos socios activos de toda una serie de foros multilaterales donde tratamos de reordenar el mundo y de crear relaciones internacionales pacíficas entre los pueblos.

Entonces, soy modesto, pero soy consciente también de la responsabilidad de nuestro país. Por eso dije potencia media de influencia global. Y nuestra disuasión nuclear es una disuasión que no amenaza a nadie. Es una disuasión para impedir a países dotados de armas nucleares que nos quisieran amenazar o arrodillar. Es una disuasión defensiva que no tiene como propósito atacar a nadie, sino, al contrario, proteger a nuestros intereses y también a los intereses de países vecinos europeos, como lo dijo nuestro presidente hace unos días, actualizando nuestra doctrina nuclear en doctrina nuclear de disuasión avanzada para incluir también a países europeos vecinos que podrían ser amenazados.

Nuestra disuasión es una disuasión para la paz, no para atacar a nadie ni para amenazar a nadie. Al contrario de Irán, por ejemplo, un país que ha desarrollado un programa nuclear militar violando sus obligaciones internacionales y amenazando a otros países, en particular a Israel, que ha amenazado y que en varias ocasiones ha dicho que quería destruirlo. Eso sí que es un programa militar amenazante para la seguridad de la región y para la seguridad de las relaciones internacionales. No es el caso de la disuasión nuclear francesa, que es una disuasión defensiva y que no amenaza a nadie y que tiene en su doctrina que esta arma nuclear no va a servir para atacar a ningún otro país que no tenga arma nuclear.

¿Fue un genio Charles De Gaulle al lograr que Francia tuviese y sea el único país europeo que es absolutamente independiente nuclearmente de Estados Unidos? ¿Esto obedece a una visión que tuvo en su momento de ser la potencia continental triunfante en la Segunda Guerra Mundial?

Sin duda alguna. Charles De Gaulle fue de los estadistas franceses del siglo XX el más importante, el que tuvo la visión para nuestro país con la Constitución de la Quinta República cuando vuelve al poder en 1958, y la visión también de nuestra política exterior, la de una potencia de equilibrio dotada de una disuasión nuclear autónoma y de una autonomía estratégica.

Fue el hombre de la Francia libre que liberó a Francia de la ocupación nazi con los aliados y luego fue el hombre que supo hacer de nuestro país la potencia media de influencia global que tenemos ahora en el siglo XXI. Así que comparto su visión: un visionario que había anticipado el caos internacional actual, lo que es bastante impactante incluso en sus escritos y en los trabajos de los historiadores. Vemos que De Gaulle había anticipado el caos internacional actual.

Usted también estuvo en Venezuela.

Sí.

Y uno de los ejemplos que se utilizan siempre es que es probable que Donald Trump, envalentonado por el fácil éxito que tuvo en Venezuela extrayendo a Nicolás Maduro, haya pensado que podía repetir ese mismo éxito en un país de otra escala como Irán. ¿Cómo fue su propia experiencia en Venezuela? ¿Encuentra algún punto de comparación en la actitud de Trump con Venezuela en este conflicto que hay hoy en día con Irán

Creo que las intervenciones militares en Venezuela y en el Medio Oriente son muy distintas. En Venezuela fue una operación limitada a la captura del responsable político del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Entonces, creo que son de naturaleza muy distinta. Lo que necesita Venezuela es una transición democrática. Lo que necesita Venezuela es el respeto de la alternancia democrática. Cuando los venezolanos votan, se debe respetar el voto del pueblo venezolano. Y creo que la crisis en la que está Venezuela desde hace muchos años se debe a la violación de la soberanía popular venezolana, a la violación del derecho de votar y del derecho de voto y de la expresión democrática de los venezolanos. Por eso Venezuela estuvo durante tantos años bloqueada y víctima de una represión decidida por el régimen de Nicolás Maduro.

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Otra defensa de equilibrio de Francia en Occidente tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha en gran parte de Occidente. ¿Qué significa este crecimiento de derechas más radicales? ¿Están llegando a su cénit? ¿Los cordones sanitarios son vías efectivas? ¿Francia tiene nuevamente algo que enseñarle al resto de Occidente?

No tenemos que enseñar nada al resto de Occidente. Creo que Francia es un país modesto y no damos lecciones a nadie. Tratamos de reforzar nuestra cohesión nacional a través de políticas públicas equilibradas, de cohesión social, de economía de mercado, pero con necesidad de equilibrio social para limitar los excesos de los mercados.

La crisis actual que atraviesan muchas democracias es una crisis de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en la eficacia de las políticas económicas y sociales. Lo tratamos de resolver, pero no es fácil. Las democracias están también enfrentadas a nuevas formas de comunicación, a operaciones de desestabilización por parte de estados autoritarios, como por ejemplo Rusia, que está tratando de desestabilizar a los países europeos a través de las redes sociales y de operaciones de desinformación. Yo tengo fe en las instituciones francesas, en nuestro pacto republicano y en nuestra capacidad de defender un modelo democrático multicultural basado en el respeto de los derechos humanos.

Lleva dos años y medio en la Argentina y habrá percibido que muchas veces se dice que Argentina tiene enorme influencia francesa. Jorge Luis Borges decía que éramos italianos que hablábamos español, educados por los ingleses y queríamos ser franceses, pero hay diferencias. En Argentina se enseña Jacques Lacan en carrera de grado, cuando en Francia recién en posgrado. En la Argentina, Michel Foucault es probablemente el filósofo más estudiado. También se habla de que Argentina comparte con Francia muchas particularidades, como su rebeldía. ¿Cómo siente usted esa similitud entre Argentina y Francia? ¿Encontró cierta justificación a todas esas apelaciones de similitud entre Argentina y Francia y entre Buenos Aires y París?

Sí, somos primos hermanos. Hay muchas divergencias entre la sociedad argentina y la sociedad francesa, pero yo diría que la sociedad argentina es una sociedad mestiza con influencia europea, pero también latinoamericana y de otros continentes. Argentina es un crisol, lo que explica el éxito de la nación argentina y su complejidad también. Yo veo semejanzas, pero no las atribuiría únicamente a Francia. Yo creo que las influencias culturales, políticas y filosóficas de la Argentina son mucho más diversas, y eso explica su éxito, su peculiaridad y el hecho de que muchos países del mundo admiran a ese crisol argentino.

Francia ama mucho a la Argentina, a su cultura, su literatura, a su música. Tenemos aquí una comunidad francesa importante y muchos estudiantes franceses quieren venir a estudiar a Argentina, como hay argentinos en Francia. Creo que hay un respeto mutuo, incluso en la final de la Copa del Mundo de fútbol, como pasó la última vez, donde nos enfrentamos y ofrecimos al mundo el mejor fútbol del mundo. Perdimos y reconocimos en Argentina un equipo brillante que merecía su copa, y creo que los dos juntos podemos hacer cosas maravillosas, como lo hicimos en esta final, y quizás habrá otra final este año.

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