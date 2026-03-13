El S&P Merval registra su segunda baja consecutiva, mientras que los bonos soberanos en dólares muestran movimientos dispares este viernes, en una jornada en la que los mercados cierran una semana marcada por la tensión y la incertidumbre derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Petróleo: tras tocar los u$s100, el barril cierra una semana de máxima tensión por la guerra en Medio Oriente

En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su mayoría muestran caídas, lideradas por Loma Negra con 2,5%, BBVA con 2,4% y Central Puerto 2,3%. Globant lidera el alza accionaria con 1,6%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen subas generalizadas lideradas por el AL30D (0,4%) y el AL29D (0,4%). En ese contexto, el riesgo país llega a los 566 puntos básicos. Así, el indicador baja 2 puntos frente al cierre del jueves, cuando había terminado en 568 unidades.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,35%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,37% al alza. A nivel semanal, los paneles acumulan retrocesos generalizados.

El principal foco de preocupación sigue siendo el amenazado suministro global de energía, que mantiene el precio del petróleo Brent alrededor de los US$ 100 por barril.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 13 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval cae 1% en el día y llega a los 2.654.948,28 puntos básicos. Por su parte, Transportadora de Gas del Norte (1,9%), Banco de Valores (1,5%) y Transener (0,4%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en BBVA (3,3%), Central Puerto (2,7%) y Banco Supervielle (2,6%).

Este viernes 13 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.395. El dólar Blue cotiza a $1400 para la compra y a $1.420 para la venta.

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