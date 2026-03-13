El petróleo llega al cierre de esta semana en una zona todavía crítica. Después de haber superado el jueves el umbral de los USD 100 por barril, este viernes 13 de marzo el crudo afloja levemente, pero sin alterar el cuadro de fondo: el mercado sigue dominado por la guerra en Medio Oriente, el bloqueo de hecho del estrecho de Ormuz y el temor a una interrupción prolongada de la oferta global. Según un cable de AFP, hacia el mediodía europeo el Brent cedía 1,07%, hasta USD 99,39, mientras que el WTI bajaba 1,77%, a USD 94,04.

La baja del viernes no alcanza para borrar el shock de los últimos días. Reuters reportó que el Brent llegó a operar por encima de los u$s 100 esta semana y que, en el pico reciente, tocó incluso u$s 119,50, su valor más alto desde 2022. Goldman Sachs elevó además su previsión promedio para marzo a más de u$s 100, una señal de que el mercado ya incorporó un escenario de conflicto más largo y más disruptivo para la energía mundial.

Wall Street: bonos y ADRs operaron en rojo en un contexto internacional adverso

El corazón del problema sigue estando en Ormuz. Ese paso marítimo, por donde normalmente circulan unos 20 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados, quedó prácticamente paralizado tras los ataques iraníes a buques e infraestructura energética del Golfo.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que la guerra está generando “la mayor interrupción del suministro” en la historia del mercado petrolero, con una caída estimada de 8 millones de barriles diarios en la oferta global de marzo y recortes de al menos 10 millones de barriles diarios en la producción de los países del Golfo.

Frente a ese escenario, los países miembros de la AIE resolvieron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor intervención coordinada de su historia. Sin embargo, el mercado leyó rápidamente que esa inyección podía amortiguar el golpe, pero no resolverlo si el conflicto se prolonga. Esa fue una de las claves de la semana: ni siquiera una respuesta récord de las reservas alcanzó para desactivar la prima de riesgo geopolítico sobre el petróleo.

El efecto ya se está sintiendo más allá del mercado petrolero. Reuters reportó que la suba del crudo sigue alimentando temores de un nuevo shock inflacionario global, fortaleciendo al dólar como refugio y obligando a revisar expectativas de tasas de interés.

En paralelo, varios países empezaron a tomar medidas de emergencia: Serbia redujo temporalmente los impuestos a los combustibles, Australia aflojó exigencias de stock para aumentar oferta y Nepal restringió la venta de gas de cocina ante compras de pánico. En África, reguladores energéticos advirtieron que muchos países apenas tienen reservas para 15 a 25 días, muy por debajo del estándar de 90 días de la AIE, lo que muestra hasta qué punto el encarecimiento del petróleo ya se transformó en un problema económico global y no solo geopolítico

Leve alivio en Wall Street y en las bolsas europeas

Según AFP, el Gobierno de Estados Unidos decidió flexibilizar temporalmente parte de las restricciones sobre el petróleo ruso cargado en el mar para sumar oferta y contener la escalada. Reuters confirmó esa licencia por 30 días, una medida que ayudó a frenar el rally del crudo este viernes, aunque no despejó del todo la incertidumbre. La señal es fuerte: con el Golfo bajo fuego y la inflación global amenazada, la prioridad inmediata de la Casa Blanca pasó a ser estabilizar la energía, aun a costa de abrir una válvula táctica con Rusia.

En los mercados financieros, la semana cierra con un respiro moderado pero lejos de la calma. AFP señaló que Wall Street abrió este viernes en verde, y Reuters reportó subas moderadas en los principales índices de Nueva York, junto con una recuperación parcial en Europa después de varias ruedas castigadas por la suba del crudo. Aun así, la lectura dominante sigue siendo defensiva: el dólar se fortaleció por demanda de refugio y los inversores recortaron apuestas a bajas de tasas, preocupados por el efecto inflacionario de la energía.

El mayor temor del mercado es justamente ese: que el petróleo no solo suba, sino que permanezca alto. Si eso ocurre, el conflicto pasará de ser una crisis energética a convertirse en un nuevo shock inflacionario global. Reuters ya advirtió que la guerra en Irán está alterando las expectativas sobre tasas, acciones y crecimiento, mientras la volatilidad del crudo alcanzó niveles no vistos desde 2020. En otras palabras, el barril cierra la semana por debajo de los USD 100, pero la tensión sigue muy por encima de ese umbral.

Fuente: AFP, con datos de mercado de Reuters y de la Agencia Internacional de Energía

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