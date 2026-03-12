El Gobierno obtuvo US$ 150 millones con el bono en dólares

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este jueves 12 de marzo adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,89 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha.

“Se estiró la duration de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aprox 30%) a 2027 y 2028”, indicó Felipe Núñez.

En cuanto al bono en dólares, colocó US$ 150 millones con vencimiento en octubre de 2027, a una tasa de 5,59% anual real.

Luis Caputo en Nueva York: "Tenemos el apoyo social para seguir adelante con las reformas"

Analistas de mercados coincidieron en que fue una licitación positiva para el Tesoro, ya que el nivel de rollover muestra una buena capacidad del Gobierno para refinanciar vencimientos en el mercado local.

LECAP/BONCAP a:

- 15/5/26 (S15Y6) - $2,21 billones 2,60% TEM, 36,07% TIREA.

- 30/9/26 (S30S6) - $0,41 billones 2,53% TEM, 34,96% TIREA.

CER a:

- 15/5/26 (X15Y6) $2,74 billones a 0,37% TIREA.

- 30/9/26 (X30S6) $1,09 billones a 5,09% TIREA.

- 31/3/27 (TZXM7) $0,85 billones a 6,87% TIREA.

- 30/6/28 (TZX28) $1,87 billones a 8,7% TIREA.

TAMAR a:

- 31/8/26 (M31G6) $0.59 billones con un margen de 3.01%.

- 26/2/27 (TMF27) $0.42 billones con un margen de 4.72%.

Dólar Linked a:

- 30/4/26 (D30A6) – $0,08 billones a 6,35% TIREA.

- 30/9/26 (D30S6) – $0,16 billones a 5,13% TIREA.

Hard Dólar a:

- 29/10/27 (AO27) – US$ 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA).

La Secretaría de Finanzas informó que este viernes hasta las 13, se realizará la segunda rueda del bono AO27 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de US$ 100 millones.

LM