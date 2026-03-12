El Gobierno lanza una nueva licitación de deuda para cubrir vencimientos por más de $9 billones

La Secretaría de Finanzas realizará este jueves 12 de marzo una nueva licitación de deuda, correspondiente al quinto llamado del calendario oficial, con vencimientos a afrontar por $9,6 billones. Según informó el Ministerio de Economía, la operación incluirá un amplio menú de instrumentos a tasa fija, variable, ajustados por CER y vinculados al dólar, y será clave para definir el nivel de rollover, las tasas convalidadas y la demanda de activos en el mercado local.

En esta instancia, el Tesoro enfrenta compromisos por $9,6 billones entre Lecaps y duales, un volumen que le otorga un rol central dentro de la estrategia de financiamiento en moneda local.

Cabe destacar que, a diferencia de la licitación anterior, en esta ocasión se ofrece nuevamente instrumentos a tasa fija con vencimiento en mayo y septiembre. Por otro lado, emite cuatro bonos CER, dos instrumentos ajustables por la tasa TAMAR y dos instrumentos dollar-linked. Además, vuelve a incluir el Bonar 2027 con un monto máximo a colocar por u$s250 millones entre la primera y segunda vuelta.

La consultora financiera Cohen señaló que en la antesala de la licitación, las tasas en pesos tendieron levemente al alza: si bien la caución a un día se mantuvo en torno al 20% TNA, la Repo trepó hasta el 22% TNA. En este escenario, la curva a tasa fija fue la más destacada con una suba del 0,2%, al tiempo que la curva CER y los duales avanzaron marginalmente. En tanto, los dollar-linked perdieron un 0,5%, en línea con la caída en los tipos de cambio.

Por su parte, la deuda en dólares tuvo una rueda estable, superando el desempeño de la deuda emergente. Los Bonares ganaron un 0,2%, aunque con alzas de hasta el 0,7% en el tramo corto, y los Globales avanzaron apenas un 0,1%. Con este resultado, el riesgo país bajó hasta los 552 pb. Asimismo, los BOPREAL destacaron con una suba del 0,4%.

Un menú amplio para asegurar el rollover

La atención del mercado estará puesta no solo en el nivel de rollover que logre el Tesoro, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos resulten más demandados y en qué tramo, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder de forma estacional.

- LECAP Y BONCAP

15/05/26 (S15Y6) - nueva

30/09/26 (S30S6) - nueva

- LECER Y BONCER

15/05/26 (X15Y6)

30/09/26 (X30S6) - nueva

31/03/27 (TZXM7)

30/06/28 (TZX28)

- TAMAR

31/08/26 (M31G6)

26/02/27 (TMF27)

- Dólar Linked

30/04/26 (D30A6)

30/09/26 (D30S6) – nuevo

- Hard Dólar:

29/10/27 (AO27)

El Gobierno canjeó bonos con el Banco Central

La nueva licitación de deuda del Tesoro tendrá algunas particularidades en este primer llamado de marzo. Primero, el Gobierno aprobó una operación de conversión de títulos con el Banco Central y segundo la ampliación de la emisión de bonos en pesos, en el marco de las facultades previstas en el Presupuesto 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 10 de marzo en la Resolución Conjunta 12/2026, con las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase; y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

Esta normativa establece que la decisión se tomó dentro de lo previsto por la Ley de Administración Financiera y la Ley de Presupuesto, y recuerda que “las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.

También se señaló que el Presupuesto 2026 autoriza al área encargada de coordinar la administración financiera del Estado a realizar operaciones de crédito público, lo que habilita al Gobierno a avanzar con esta nueva licitación de deuda.

