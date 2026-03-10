El Tesoro lanza una nueva licitación de deuda para cubrir vencimientos por $9,4 billones

La Secretaría de Finanzas que orbita dentro de la cartera del Ministerio de Economía, abrió la segunda semana de marzo con un nuevo llamado a licitación de deuda local, que se licitará este jueves 12 de marzo.

El organismo nacional a cargo de Federico Furiase, dio a conocer las condiciones para afrontar este compromiso en el que el Tesoro Nacional enfrentará vencimientos por $9,4 billones.

Bonos y ADRs en Wall Street volvieron a subir y el riesgo país cayó a 554 puntos

Nueva licitación: los instrumentos a licitar en pesos y dólares

- LECER con vencimiento 15 de mayo de 2026 (reapertura).

- LECER con vencimiento 30 de septiembre de 2026 (nueva).

- BONCER cero cupón con vencimiento 31 de marzo de 2027 (reapertura).

- BONCER cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2028 (reapertura).

A ese esquema se suman instrumentos a tasa variable TAMAR, vinculados al rendimiento del mercado monetario:

- Letra TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026.

- Bono TAMAR con vencimiento 26 de febrero de 2027.

La oferta se completa con instrumentos dólar linked, que permiten cubrirse frente a una eventual devaluación:

- Letra dólar linked con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura).

- Nueva letra dólar linked con vencimiento 30 de septiembre de 2026.

Finalmente, el Tesoro reabrirá el BONAR 2027, un bono en dólares con cupón del 6% y vencimiento el 29 de octubre de 2027, que tendrá un tope de colocación inicial de USD 150 millones en la primera vuelta.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, mientras que la liquidación está prevista para el lunes 16 de marzo.

Cambios en Economía: Luis Caputo anunció que Federico Furiase será el nuevo secretario de Finanzas

Según señalaron desde Adcap Grupo Financiero, el Tesoro enfrenta vencimientos por $9,4 billones el lunes 16 de marzo y, dadas las actuales condiciones del mercado, existen expectativas de que pueda renovar la totalidad de esos compromisos.

“Considerando que los depósitos en el Banco Central ascienden a $4,4 billones y que las condiciones de liquidez se mantienen relajadas —con la caución operando a un VWAP en la zona del 20% en las últimas ruedas— esperamos que el Tesoro pueda rollear la totalidad de los vencimientos sin problemas, en línea con licitaciones anteriores”, señalaron desde la firma.

De todos modos, los analistas anticiparon que el Gobierno podría convalidar “algo de premio en la parte corta de la curva de tasa fija” para asegurar la renovación completa de los vencimientos.

FN