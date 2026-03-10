El Banco Central compró US$ 67 millones y las reservas volvieron a superar los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En esta oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 67 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron ligeramente y llegaron a los US$ 46.043 millones, con una suba de US$ 275 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 45 ruedas y suma compras por US$ 3.120 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 408 millones.

En el mes de marzo las reservas crecieron US$ 483 millones, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 4.878 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.203 millones". Además, aclaró que "las Reservas Internacionales Netas se encuentran en un nivel similar desde noviembre".

Desde el Central explicaron que la suba diaria en el nivel de reservas estuvo influenciado, entre otros factores, por la suba en las cotizaciones de activos, especialmente del oro. El oro al contado subió durante la jornada a US$ 5.200 la onza.

El lunes las reservas habían retrocedido US$ 236 millones, principalmente por el efecto cotizaciones, en una rueda en la cual el oro llegó a caer fuerte. Esta jornada, el metal trepó más de 1%.

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas advirtió que en medio de las tensiones que sufre el mercado por situaciones como la de Medio Oriente, “es importante que las economías emergentes y en desarrollo refuercen aún más su resiliencia, incluso construyendo niveles adecuados de reservas de divisas”.

Según el economista, “al igual que los hogares, los países necesitan acceso a recursos líquidos suficientes que puedan venderse rápidamente para gestionar shocks inesperados”.

“Las reservas ayudan a contener una volatilidad excesiva del tipo de cambio y los costos macroeconómicos asociados”, añadió el economista.

Según Gourinchas, la acumulación de reservas "suele reflejar consideraciones de economía política, como cuando la presión por obtener beneficios políticos de corto plazo lleva a las autoridades a retrasar ajustes necesarios y a agotar las reservas”.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este martes 10 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.372 para la compra y a $1.421 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.400. El dólar Blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

FN