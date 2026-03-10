Stellantis vuelve a paralizar su producción en la planta de El Palomar

La empresa Stellantis suspendió la producción en su planta ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires, en un contexto general de la industria de caídas de ventas y exportaciones. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

Desde la empresa señalaron a PERFIL que la suspensión de actividades tiene como objetivo la readecuación operativa, en un contexto de caídas tanto del mercado local como la exportación.

Además, indicaron que el próximo lunes 16 de marzo volverá a ponerse en marcha la producción.

El Gobierno multó a FATE por no cumplir la conciliación obligatoria y prorroga la negociación con el sindicato

La empresa ya había paralizado su producción en la segunda quincena de febrero, retomando las actividades el 2 de marzo. En esta situación el personal suspendido recibe el 70% de sus haberes, aplicando un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Industria automotriz en baja

De acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en febrero se produjeron 29.632 vehículos, marcando una caída de 30,1% en comparación con el mismo mes de 2025. Por su parte, las exportaciones alcanzaron las 15.991 unidades, 28,9% menos respecto del volumen de febrero del año pasado.

En el bimestre, la producción y la exportación cayeron 30,1% y 23,4%, respectivamente.

“Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento y desempeño esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

Los patentamientos de 0km también mostraron números negativos. En el segundo mes de 2026 alcanzaron los 42.026 vehículos, que representan una baja de 5,7% respecto al año anterior. El bimestre muestra una caída de 4,9%.

LM / EM