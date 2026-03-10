El Gobierno multó a FATE por no cumplir la conciliación obligatoria y prorroga la negociación con el sindicato

El Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado, informó que sancionará a la empresa Fate por incumplir el pago de salarios a los trabajadores durante la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Gobierno señaló que la medida se tomó tras verificar que la compañía no abonó los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero mientras regía la conciliación obligatoria, lo que constituye una violación a la normativa laboral vigente.

En ese marco, las autoridades también resolvieron prorrogar la instancia de conciliación por un plazo de cinco días, con vencimiento el 11 de marzo de 2026, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre la empresa y el gremio para intentar alcanzar una solución al conflicto.

Alejandro Crespo: “En 1991 Fate cerró para volver a abrir con un nuevo convenio laboral”

Multas previstas por la normativa laboral

De acuerdo con el comunicado oficial, el Gobierno inició el sumario correspondiente contra la compañía por el incumplimiento detectado. Según se explicó, la sanción se determinará en función de la fecha en que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria y de la gravedad de la infracción.

La normativa vigente establece que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales —ratificado por la Ley 25.212— contemplan multas que pueden ir del 50% al 2.000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que la prórroga de la conciliación tiene como objetivo preservar el diálogo entre las partes, evitar una mayor escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Asimismo, remarcaron que la sanción a la empresa busca resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Un conflicto que afecta a 900 trabajadores

El conflicto se profundizó luego de que Fate cerrara su única fábrica el 18 de febrero, una decisión que impactó en alrededor de 900 trabajadores. Desde el sindicato reclaman que la compañía retome la producción y garantice el pago de los salarios, mientras continúan las negociaciones bajo la intervención de la cartera laboral.

En las últimas horas se supo que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos de Fate, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y permitir una eventual intervención temporal del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

