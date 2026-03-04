El conflicto volvió a ganar la calle este mediodía, cuando trabajadores de FATE —una de las principales fabricantes de neumáticos del país, con planta en San Fernando— se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo en reclamo por la situación salarial y las condiciones laborales. Allí, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), protagonizaron una jornada atravesada por empujones, corridas y momentos de fuerte tensión.

Sobre la Avenida Alem al 600, una de las arterias que conecta el bajo porteño con Puerto Madero y Retiro, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo para impedir el corte total y liberar carriles. El conflicto del neumático tiene antecedentes de paros extensos en 2022 y 2023 que paralizaron plantas y afectaron la producción automotriz.

Así, los incidentes comenzaron pasado el mediodía, cuando columnas sindicales intentaron interrumpir el tránsito y los efectivos avanzaron con escudos y gas pimienta para desplazarlos hacia la vereda. Desde el Ministerio de Seguridad porteño señalaron que el operativo respondió a la directiva de garantizar la circulación y evitar bloqueos totales.

Los operarios de San Fernando esperaron en Avenida Alem el resultado de la audiencia

La nueva reunión entre Secretaría de Trabajo, FATE y SUTNA está programada para la semana siguiente

Los manifestantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza: “Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo de cientos de familias y nos responden con palos y gases en la puerta de la propia Secretaría que debería velar por nuestros derechos”, afirmó Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, en medio de la protesta.

SUTNA no puede parar ni bloquear, mientras FATE no despide ni sanciona

Sin acuerdo en el Ministerio de Capital Humano

La reunión entre las partes no arrojó los resultados esperados por los trabajadores. A partir de los datos que circularon del encuentro, no hubo un acercamiento real en las posiciones salariales ni en las condiciones de trabajo que reclama el gremio liderado por Alejandro Crespo. La postura de la empresa se mantuvo firme frente a las exigencias sindicales.

Ante la falta de coincidencias y la persistencia del conflicto, el Ministerio de Capital Humano tomó la determinación de intervenir administrativamente para evitar medidas de fuerza directas. La autoridad laboral decidió prorrogar el período de negociación bajo el marco legal vigente para este tipo de disputas colectivas.

La resolución oficial extiende el plazo hasta el 11 de marzo

De esta manera, la cartera que conduce Sandra Pettovello utilizó sus canales oficiales para comunicar la medida de manera inmediata. A través de una publicación en la red social X, el Ministerio de Capital Humano ya había confirmado que "no hubo acuerdo en la reunión entre las partes (el Gobierno, la empresa y el gremio SUTNA)" en la audiencia.

Los plazos de la conciliación obligatoria

La resolución oficial establece que la conciliación obligatoria se extiende hasta el próximo 11 de marzo inclusive. La medida obliga a las partes a retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto y prohíbe la realización de paros o bloqueos por parte de los trabajadores, así como despidos o sanciones por parte de la patronal.

Al momento, el SUTNA mantiene su postura de reclamo por una recomposición salarial que acompañe los índices inflacionarios y denuncia una política de ajuste por parte de la firma FATE. Por su parte, la empresa sostiene la necesidad de revisar costos operativos para garantizar la viabilidad de la producción en el contexto económico actual.

Los operarios de la planta de San Fernando permanecieron en las inmediaciones de la Avenida Alem hasta que se conoció el resultado de la audiencia y la extensión de los plazos legales. La presencia policial se mantuvo de forma preventiva en el lugar hasta que la desconcentración de los grupos sindicales se completó de manera total.

La próxima audiencia entre las autoridades de la Secretaría de Trabajo, los directivos de FATE y los delegados de SUTNA quedó programada para la semana que viene. El Ministerio de Capital Humano informó que la prórroga de la conciliación obligatoria fue notificada legalmente bajo el número de expediente correspondiente a la negociación paritaria del sector.

MV / EM