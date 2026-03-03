Alejandro Crespo: “En 1991 Fate cerró para volver a abrir con un nuevo convenio laboral”

Ante el cierre de Fate, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), defendió el carácter estratégico de la industria del neumático y advirtió que la empresa “no produjo pérdidas”, por lo que consideró que no hay razones económicas que justifiquen su paralización. “En 1991 Fate cerró para volver a abrir con un nuevo convenio laboral”, recordó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Alejandro Crespo es el actual secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Es el principal referente de la lista negra dentro del gremio, vinculada al Partido Obrero y la izquierda sindical. Encabeza la resistencia al cierre definitivo de la planta que Fate posee en la localidad bonaerense de San Fernando. Trabajó allí durante 20 años y su papá se jubiló de esa empresa con 40 años de antigüedad.

El ex secretario de Energía, Emilio Apud, nos decía que no había que insistir en actividades en las que no éramos competitivos, que la minería y la energía podían producir en los próximos cinco y seis años más exportaciones que el total del complejo agroexportador y que teníamos que poner foco, como si fuera Noruega, en desarrollar industrias como la petroquímica y la minería. Su padre se jubiló en Fate y usted lleva décadas allí trabajando. ¿Cómo toma cuando escucha hablar de la reconversión desde el punto de vista de la persona que es afectada, que no se puede reconvertir?

Primero, hay una historia ya bastante extensa que permite ver cómo atravesó momentos no solo Argentina, sino el mundo. Y cuando uno habla de esta forma, tenemos que recordar que en este país el transporte se hace por medio de camiones. No tenemos una gran red de trenes y el país entero se mueve sobre cubiertas. Esto ha traído a lo largo de diferentes momentos de Argentina dificultades. En la pandemia había una escasez de neumático enorme porque toda la región se había quedado sin cubiertas porque no había fletes internacionales y eso generó el encarecimiento del producto, pero más allá del encarecimiento es que costaba encontrarlos. Había una frase que había salido que era: "Es más fácil encontrar una pieza del arca de Noé que un neumático". En otros momentos, por diferentes variantes económicas, la escasez de neumático se dio por la falta de dólares. Como no se podían comprar productos terminados afuera, eso producía que los neumáticos únicos que podíamos obtener eran los que se fabricaban en Argentina y estaba limitada la compra de caucho, porque también insumía dólares.

Hay un video de (Juan Manuel) Fangio que explicaba que durante la etapa de la Guerra Mundial él se dedicaba a recorrer el sur de Argentina comprando camiones para quitarle los neumáticos y dejaba tirados los camiones, porque los buscaba para vender neumáticos, no camiones, que eran mucho más caros. Y eso marca un hecho estratégico, que hay ciertas industrias que si uno no las tiene pueden paralizar un país y pueden generar después problemas muy grandes.

Sin embargo, la fábrica FATE presentó balances todos positivos hasta aquí. No es que tuvo pérdida. Lo que está diciendo (Javier) Madanes es que puede ganar más dinero por medio del aluminio o por medio de la energía, no que no está ganando con esta, y eso está a prueba de que no hay una quiebra. La fábrica no tiene tampoco un concurso de acreedores. Es una decisión comercial. Por lo tanto, una fábrica estratégica como esta, y teniendo ganancias, no creo que haya ninguna excusa para que el país la pierda, y dejando además un golpe social muy importante. Esto afecta a mil familias en forma directa y a cinco mil en forma indirecta. Nos llegan ahora informes del interior del país de cómo las pymes que alimentan a Fate empiezan a tener sus coletazos económicos enormes en solo un mes de que está parada por las vacaciones anteriores, más esta situación en Rosario.

Entonces, me parece que hay ciertas producciones estratégicas que no se pueden tocar porque luego causan problemas en el tiempo y eso está probado más allá de la ideológica, económica, macroeconómica. Acá hay un tema estratégico y tener una fábrica en la región que coloque radiales para los camiones del país y para los ómnibus es un beneficio para todos los argentinos.

¿En qué otros lugares hay fábrica de neumáticos en los países en vías de desarrollo, como son nuestros vecinos? Brasil tiene. ¿Chile tiene?

Chile tiene la fábrica Goodyear de neumáticos. Brasil tiene en San Pablo, el Sindorracha en Bahía, y el Fenabor a nivel general tiene una gran cantidad de fábricas. Tiene todas las fábricas de neumáticos del mundo, como Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Dunlop, Yokohama y Prometeon. Brasil está preparado para poder tener un abastecimiento grande de neumáticos en una economía industrial de un país que es el más grande de esta parte del hemisferio.

Si no recuerdo mal, el caucho originalmente fue como el petróleo para Brasil. Hasta que pudieron llevar semillas a Indonesia, se fabricaba, se conseguía el caucho solamente de las plantaciones que había en el Amazonas.

El caucho en Brasil tiene historias muy profundas porque es parte hasta de la cultura brasilera. Es muy importante. Sí hay que aclarar que es necesario para la fabricación de neumáticos el de Indonesia, porque tiene particularidades que no las tiene aquí en la región y para llegar a cierta calidad de neumáticos es que se hace todo ese traslado de movimiento de caucho en el mundo. Por eso Brasil también pide ciertos niveles de acceso al caucho para las fábricas, que esté con cuidado por parte del Estado. Recordemos que cuando hay un bien estratégico el Estado no solo lo toma como un hecho económico, sino como un hecho que es necesario para el funcionamiento normal del país. Y así lo hacen las grandes potencias en todos lados.

El neumático no es un lugar donde los trabajadores, ni en Estados Unidos tampoco, se sientan cómodos. Es un trabajo pesado, sucio, de mucho sacrificio. Sin embargo, es muy cuidado porque es necesario en momentos complejos y creo que estamos en un momento bastante complejo a nivel bélico en el mundo para estar jugando con quedarnos sin este recurso. Y repito algo que creo que se comprende: esta empresa no produjo pérdidas. Por lo tanto, la propia patronal que está manejando esta fábrica tiene un compromiso mayor con la sociedad y el resto por manejar este tipo de producto tan necesario para la cadena industrial, incluso para la cadena de servicios y para el funcionamiento diario de la vida cotidiana. El hecho de que hoy haya una inundación de cubiertas chinas sin ningún tipo de control, que son muy peligrosas, es un hecho coyuntural, un hecho que ha tenido varios años. Hace dos años no había neumáticos.

Usted estaba mencionando que el componente del caucho de Indonesia termina siendo mejor que el original que habían trasplantado de Brasil. ¿Aun en Brasil tienen que importar cauchos de Indonesia?

Sí, traen cauchos de diferentes partes del mundo porque las mezclas que se producen para hacer un neumático son muy complejas. Por ejemplo, esta fábrica tiene 47 hectáreas, es el 20% de todo el municipio de San Fernando. Esa complejidad no es caprichosa, es que necesariamente tiene muchos procesos la producción de neumático de calidad. Entra por una punta y pasa por 20 cuadras entre el caucho, el negro de humo y el azufre y componentes acelerantes y demás, y después termina producido el producto terminado. No es que se inserta goma en un molde y se la cocina. Tiene muchísimos procesos químicos, de corte, de calandrado, de vulcanizado, es muy complejo. Entonces eso mismo también pasa con los componentes. Los componentes tienen caucho natural, tienen caucho traído de Indonesia, tienen también caucho sintético y la mezcla de estos productos muchas veces se logra después de una alquimia de mucho tiempo probando de diferentes formas. Es también el patrimonio de una marca porque sabe cómo hacerlo. Es como la Coca-Cola. Para el público, para lograr un producto determinado. Son muchos años de pruebas y errores.

¿Y hay otras fábricas de neumáticos en Argentina?

Sí, correcto. Está Bridgestone, la fábrica más grande del mundo de neumáticos, que ha bajado a la mitad de los trabajadores. Y está la fábrica Pirelli, que también estamos en lo mismo, porque la producción ha descendido por estos ingresos indiscriminados de neumáticos. Pero la única fábrica en el país que produce para camiones y para ómnibus es Fate.

Si la empresa da resultado positivo, el empresario podría, podría haber interesados en comprarla, quiero decir, si el empresario no está más interesado en continuarla. ¿Aparecen compradores?

Acá hay una serie de situaciones que aún no las podemos desentrañar porque tienen una complejidad. Primero, para vender una fábrica, es mejor tenerla funcionando, porque tiene mayor valor. Entonces pararla es raro porque si no se pretende continuar el rubro, debería haber mantenido la fábrica andando y ofrecerla a la venta. Esto hubiera evitado el caos social, este conflicto mismo, toda la situación y hubiera sido más una discusión más fría, como si aparecía el comprador, quién era y bajo qué condiciones. Ahora, también hay otra cosa que es que la fábrica tiene una parada anual. Al ser tan compleja, para poder reparar ciertas máquinas que están en línea uno tiene que desconectarle toda la energía por medio de vapor, eléctrica, de todo tipo, porque queda energía residual que puede lastimar a alguien si uno toca esa máquina antes de que sea totalmente desconectada.

Entonces, una vez al año se desconectan las calderas, se para la electricidad, se detiene la emisión de presiones, de gases y durante un mes, a veces 15 días, se produce el cambio de motores y cintas. Le hacen el mantenimiento completo, profundo, desarman los equipos que miden una cuadra y los reparan interiormente, cambian engranajes y rulemanes. Es el gasto más caro que se tiene una vez al año sobre el mantenimiento de la planta. Es así que la planta se detiene durante ese proceso y los convocados a trabajar es un ejército de mecánicos que está trabajando con un convenio especial en ese momento por acuerdo con el sindicato que hace que trabajen 12 horas durante ese proceso para poder llegar a cumplirlo. Ese proceso se dio y terminando ese proceso se generó el cartel de despido. O sea, se invirtió todo esto para luego parar la fábrica, venderla más barata o desmantelarla. No parece coherente.

Y en el otro grado es que simultáneamente aparece el 5 de marzo como la fecha del vencimiento del acuerdo antidumping de aluminio. Entonces parece ser que la única explicación de que la fecha elegida para producir semejante conmoción no tiene que ver con el momento más apropiado dentro del neumático, sino por algún factor externo.

Es una conjetura que es verosímil, pero no necesariamente se acierta. ¿Por qué un empresario no va a vender la fábrica antes que cerrarla si realmente fuera rentable y hubiera compradores?

Claro, eso nos preguntamos todos. En 1991 Fate cerró para volver a abrir con un nuevo convenio laboral. La empresa cerró, echó a todo el personal y después, 45 días de haber estado parada, reabrió con un nuevo convenio colectivo a los trabajadores que aceptaban ese convenio que había cambiado. En esa época lo que se discutía era trabajar los domingos.

Entonces ahí resulta más verosímil todavía que en realidad sea un cierre para poder reconstruir las formas de trabajar que le resulten más productivas a la empresa. Pero si es rentable, y en lugar de cerrarse no se vendió, hay algo que me hace suponer que entonces la decisión es continuar en el futuro de otra manera.

Sí. A la vez, la empresa había firmado un acuerdo en la Secretaría de Trabajo donde pedía, para estar mejor en las cuentas económicas, que se le otorgue un beneficio que se otorga muy pocas veces en el país, que es no tener que hacer ningún tipo de aporte sobre todos los sueldos. Me refiero a la cantidad total de sueldos de planta. Para ello tiene que intervenir la Secretaría de Trabajo, el ARCA en este caso y nosotros como trabajadores. Nosotros cambiamos el sistema de trabajo para reducir los días laborales de semana, para concentrar la gente, y lo aceptamos y cumplimos. El Gobierno le otorgó este beneficio por el cual la empresa capitalizó caja con eso durante muchos meses. Se firmó en mayo del 2025. Y la empresa en ese acuerdo entre partes lo que se comprometió es a no generar ningún despido, ni uno solo, hasta julio del 2026.

Esto que está generando también a la vez es la ruptura de un convenio, de una firma homologada, de un acuerdo, algo que es ilegal. Y, por otro lado, una estafa, porque las partes que estamos involucradas, que incluyen al pueblo, al Estado y a nosotros, hemos cumplido con esta parte y ella, por una decisión comercial sin presentar quiebra ni fuerza mayor, genera la ruptura de un convenio. Esto lo vamos a presentar ante la Justicia y entendemos que tiene que ser modificado.

Las herramientas del Estado nacional como del gobierno provincial existen para intervenir en cuestiones como esta hasta su resolución, con una ocupación momentánea del directorio que así lo habilitan las leyes vigentes, arreglar la situación hasta que esto se normalice, posición muy grave, y posteriormente devolverlo a la parte privada para que continúe. Pero esto necesita una intervención porque el conflicto es muy delicado, es una situación muy grave dentro de planta, los trabajadores están muy conmocionados, tienen mucho de fábrica y se va a defender con fuerza esto y está todo el pueblo conmovido.

