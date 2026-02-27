De "Don Chatarrín" a "Gomita Alumínica" y "Lengua Floja": Javier Milei amplía el repertorio de apodos para disparar contra los empresarios

El presidente Javier Milei escaló su pelea con los líderes del sector industrial y encendió nuevamente la polémica por los precios tras el anuncio del cierre de la planta de FATE. “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, escribió en su perfil de X, y utilizó apodos irónicos para tres CEOs y acusándolos de comercializar insumos y productos a precios inflados bajo esquemas proteccionistas de administraciones anteriores.

En un mensaje titulado “Batalla cultural”, Milei agradeció “las contribuciones enormes” de “Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja” en el último mes. “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. ¡VLLC!”, agregó.

El agradecimiento de Javier Milei a "Don Chatarrín", "Don Gomita Alumínica" y el "Señor Lengua Floja"

Los apodos aludían al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla; y al fundador y CEO de Neumen, Roberto Méndez.

El Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, replicó en su cuenta de X: “Hay empresaurios que reconocen públicamente que le robaban a la gente cobrando tres o cuatro veces más. Y, peor aún, hay dirigentes políticos que defienden a esos empresaurios...”.

Tuit del secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, contra los "empresaurios"

El funcionario fue aún más lejos y publicó otro mensaje en el que llamó “parásitos” a los industriales: “Si necesitas cepo, subsidios, aranceles, cupos, brechas, prebendas, regulaciones o prohibiciones, no sos un "empresario de la industria nacional". Sos un parásito que le roba a la gente en nombre de la ‘industria nacional’”.

El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, llamó "parásitos" a los empresarios industriales argentinos

La pelea comenzó cuando el Gobierno dejó afuera a Techint de la licitación para suministrar los tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro, debido a que —según el Eejecutivo— su propuesta resultaba “un 40% más cara”. La obra fue adjudicada a la compañía india Welspun, lo que representó un cambio en la estrategia de contratación industrial.

Cierre de la planta de FATE y 920 despedidos

El conflicto en el rubro de neumáticos se agudizó después de que FATE anunciara el cierre definitivo de su planta en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 empleados.

En este contexto, Milei reaccionó ante declaraciones de Roberto Méndez, CEO de Neumen, quien afirmó: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

Basado en esto, el Presidente escribió: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC”.

Cuestionamiento al proteccionismo de la industria nacional

El enfrentamiento escaló hacia la política. Desde el Gobierno interpretan que la fecha elegida para anunciar el cierre de FATE no fue casual. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que se trata de “una empresa que hace 15 o 20 años que tiene problemas” y calificó como “sugestivo” que la medida se haya tomado un día antes de uno de los debates en el Congreso sobre la reforma laboral.

En la misma dirección, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó que FATE “tiene que competir” y cuestionó el esquema anterior de protección industrial. “¿Por qué obligábamos a pagar el triple de lo que valía un neumático para mantener a un grupo empresario que intermediaba?”, se preguntó.

Asimismo, el lunes pasado el Gobierno derogó la protección antidumping que favorecía a Aluar, empresa del mismo grupo propietario de FATE, y autorizó la entrada de foil de aluminio desde China sin el recargo del 28% vigente desde 2020. La decisión repercute de manera directa en la compañía y forma parte de un plan orientado a eliminar esquemas de protección que, según el oficialismo, encarecieron los precios y perjudicaron a los consumidores.

