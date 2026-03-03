Paro total en fábricas de neumáticos: vence la conciliación y el SUTNA lanza una huelga nacional por el conflicto en FATE

El conflicto en la industria del neumático ha escalado a una instancia de peligro latente y definiciones políticas. Mientras este miércoles 4 de marzo comienza un paro total de 24 horas en las plantas de Pirelli y Bridgestone, en la fábrica de FATE la situación es de "resguardo preventivo". Los trabajadores, que llevan 14 días de permanencia, denuncian que la empresa abandonó el predio dejando toneladas de materiales tóxicos e inflamables sin el personal idóneo para su manejo.

"La empresa abandonó la planta el 18 de febrero. Dejó un cartel y personal de seguridad privada tercerizada, pero retiró incluso al personal de protección industrial propio", reveló Claudio Mora, trabajador de FATE y referente del Frente Multicolor del SUTNA. Según Mora, la guardia mínima que mantienen los trabajadores no es solo gremial, sino de seguridad pública: "Tenemos millones de litros de solventes y aceite de proceso que, si se enciende a 500 grados, no se puede apagar. La empresa fue totalmente irresponsable al dejar esto sin el personal que sabe prevenir desastres".

Cierre de Fate: "Nos enteramos por la tele que nos quedábamos sin trabajo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El paro fue resuelto por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Comenzará el miércoles 4 de marzo a las 6 de la mañana y se extenderá hasta la misma hora del jueves 5. La huelga afectará a toda la industria, incluidas las plantas de Pirelli y Bridgestone Firestone, mientras los trabajadores también convocaron a una movilización frente a la sede de la cartera laboral, sobre la avenida Leandro Alem, donde a las 11 está prevista una nueva audiencia entre las partes.

Frente a los argumentos de crisis económica esgrimidos por el dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla, los trabajadores oponen los números oficiales: "En 2023 tuvieron ganancias por casi 200 millones de dólares. El Ministerio de Capital Humano les rechazó el preventivo de crisis porque no pudieron justificar pérdidas. Es una decisión comercial, no una quiebra", sentenció Mora.

La planta de FATE tiene más de 80 años de historia y capacidad para producir alrededor de cinco millones de cubiertas anuales. El anuncio de cierre implicaría el despido de unos 920 trabajadores y afectaría a una red más amplia de proveedores y pymes vinculadas a la actividad.

Para el cuerpo de delegados, la maniobra actual tiene un paralelismo histórico claro con lo sucedido en 1991, cuando la planta cerró para reabrir con un convenio laboral flexibilizado. Sin embargo, Mora añade un componente de presión política actual: "El 5 de marzo vence un decreto antidumping sobre el aluminio. Madanes Quintanilla usa FATE como rehén para conseguir exenciones impositivas y aranceles para Aluar, que funciona en el mismo predio. Soy empleado del mismo dueño y he tenido que hacer mantenimiento en Aluar siendo de FATE; es todo el mismo holding".

La decisión de avanzar con un paro nacional fue aprobada en una asamblea realizada en la planta de FATE. El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, coincidió en la intencionalidad oculta detrás de la parálisis productiva. "En 1991 Fate cerró para volver a abrir con un nuevo convenio laboral", recordó el dirigente en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sugiriendo que la empresa busca repetir una estrategia de vaciamiento para precarizar las condiciones de trabajo.

Ante la falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria y el incumplimiento de la cláusula de "no despidos" firmada en 2025 (por la cual la empresa recibió beneficios en aportes patronales que no devolvió), el gremio ya anticipa nuevas medidas si la audiencia de este miércoles fracasa: "Estamos explorando la intervención transitoria de la empresa. Si la patronal la abandonó, el Estado debe garantizar este recurso estratégico", explicó Mora.

El plan incluye una campaña de un millón de firmas para presentar un proyecto de ley de expropiación o provincialización en la provincia de Buenos Aires. "Queremos que la fábrica funcione bajo control de los trabajadores y abastezca a los 135 municipios: patrulleros, ambulancias y camiones de basura. Queremos sacarnos de encima el 'costo patronal' de quienes no cumplen las leyes", concluyó el delegado.

La UIA rompe el silencio frente a Milei: exigió respeto y se desligó de "distorsiones estructurales"

El ánimo en la planta de San Fernando se mantiene "bien arriba" gracias al apoyo de las familias y de artistas que se han sumado a la causa. Mora confirmó que este viernes se realizará el tercer festival en la puerta de la fábrica, esta vez con la presentación central de La Delio Valdez, quienes se solidarizaron con los 920 trabajadores en riesgo de despido.

Una industria estratégica en riesgo

La encrucijada de FATE no es solo un conflicto de intereses salariales, sino un choque de modelos sobre el rol de la industria estratégica en Argentina. Mientras la empresa se ampara en la crisis de consumo y la apertura comercial, los trabajadores denuncian que se trata de un "vaciamiento planificado" para forzar una reforma laboral de hecho, tal como sucedió en los años noventa.

Desde el sindicato advierten que está en juego una industria estratégica indispensable para el funcionamiento del país. Alejandro Crespo remarcó que, ante la ausencia de una red ferroviaria extensa, la Argentina depende críticamente del transporte terrestre, lo que convierte a FATE —única fabricante nacional de neumáticos radiales para camiones y ómnibus— en un eslabón clave de la soberanía logística. "El país entero se mueve sobre cubiertas", enfatizó el dirigente, quien recordó que la pandemia ya demostró la vulnerabilidad del sector: sin producción local, los insumos básicos para el abastecimiento se encarecen o, en situaciones críticas, directamente desaparecen del mercado.

La conciliación obligatoria dictada por Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, vence en medio del conflicto por FATE.

Para el sindicato, la decisión de Madanes Quintanilla de paralizar la planta justo después de haber realizado la inversión anual de mantenimiento —un proceso complejo que requiere detener calderas y desarmar maquinaria pesada— resulta "incoherente" desde el punto de vista comercial, reforzando la hipótesis de una maniobra de presión política o laboral.

El componente ambiental aportado por el delegado Claudio Mora añade una capa de urgencia que trasciende lo gremial. El abandono de insumos químicos críticos sin control especializado no solo expone a los trabajadores, sino que convierte a la planta de San Fernando en un foco de riesgo para toda la comunidad aledaña. Esta "irresponsabilidad operativa", como la definen desde el SUTNA, fortalece el pedido de intervención estatal o provincialización; bajo la lógica sindical, si una patronal abandona su responsabilidad civil y ambiental sobre materiales peligrosos, pierde la legitimidad para reclamar el control exclusivo de sus activos.

Mayans: “Milei demostró el domingo que no está en sus cabales para gobernar el país”

En el plano político, el conflicto expone las contradicciones del discurso oficial. Por un lado, el Gobierno fustiga al "empresariado prebendario" que utiliza a los trabajadores como escudo para mendigar protección arancelaria, pero por otro, su política de apertura de importaciones golpea directamente el corazón de la producción local sin considerar el valor estratégico de la autonomía logística. Si FATE deja de fabricar las únicas cubiertas radiales para camiones y ómnibus del país, Argentina perderá su soberanía sobre el transporte y quedará, una vez más, a merced de los vaivenes del mercado internacional y el encarecimiento de los fletes externos.

GD/DCQ