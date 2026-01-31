Martín Zuppi, CEO de Stellantis: “El mercado argentino de autos puede crecer en 2026 entre un 10% y 15%”

Con la mirada puesta en 2026, Stellantis acelera su estrategia industrial en la Argentina en un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica. Desde Córdoba, donde el Polo Industrial de Ferreyra se consolidó como un hub regional de producción, el presidente de la compañía, Martín Zuppi, traza un balance del año, repasa los desafíos estructurales del sector y proyecta un escenario de crecimiento moderado, nuevas inversiones y expansión exportadora. Zuppi estuvo nominado en el rubro “El CEO del Año” en el certamen El Empresario del Año de Punto a Punto.

—¿Cómo definiría el 2025 para Stellantis en Argentina y, particularmente, para la planta de Córdoba?

—Fue un año de consolidación industrial y crecimiento sostenido. Mantuvimos el liderazgo en ventas, aumentamos la producción y reforzamos el perfil exportador. En Córdoba avanzamos con un plan de inversiones de US$ 385 millones que marcó un antes y un después para la compañía, con incorporación de tecnología, empleo calificado y diversidad: el 50% de las nuevas incorporaciones previstas serán mujeres.

—¿Qué hitos marcaron el año en producción e inversión?

—El lanzamiento de la Ram Dakota fue uno de los hitos industriales más importantes de los últimos años. Junto con la Fiat Titano, consolidamos en Córdoba un hub regional de producción de pick-ups, con estándares globales. Además, fue un año de renovación de productos: se mantuvo el liderazgo del Fiat Cronos y lanzamos modelos como el Fiat 600 Hybrid y los nuevos Peugeot 408, 3008 y 5008.

—¿Qué rol tuvo la exportación en el desempeño de la compañía?

—Fue clave. Cerca del 70% de la producción de la Ram Dakota se destina al exterior, principalmente a Brasil. La exportación garantiza escala, empleo y estabilidad en el flujo de divisas. Nuestro objetivo es seguir ampliando el volumen exportado a partir de mayor competitividad, integración local y eficiencia logística.

—¿Cómo impactó el contexto económico en la planificación del negocio?

—El contexto fue desafiante, pero hoy trabajamos con mayor previsibilidad. Contar con un tipo de cambio estable y con normalización del comercio exterior nos permite planificar y enfocarnos en productividad y desarrollo de producto. Los márgenes siguen ajustados, pero logramos mantener precios por debajo de la inflación y la devaluación.

Salim respondió a centros vecinales y defendió el rol del empresariado en Córdoba

—¿Cuáles son los principales desafíos de competitividad del sector?

—La carga impositiva sigue siendo el principal obstáculo. Argentina exporta con una presión fiscal muy superior a la de Brasil o México. También es clave mejorar infraestructura y costos logísticos. Cada punto de eficiencia es un paso hacia una industria más competitiva y sustentable.

—¿Qué avances hubo en movilidad eléctrica y sustentable?

—La transición energética es un eje central. Iniciamos la producción de vehículos híbridos para exportación en El Palomar y avanzamos en capacitación técnica e infraestructura. Además, estamos preparando el lanzamiento de Leapmotor hacia fines de 2026, como parte de una estrategia multi energética que combina combustión, híbridos y eléctricos.

—¿Qué objetivos tiene Stellantis para 2026 en la Argentina?

—Vamos a seguir mejorando nuestra oferta de productos y fortaleciendo la producción local. En Córdoba comenzaremos a fabricar el motor Multijet 2.2 para nuestras pick-ups y avanzaremos con nuevos proyectos industriales. Creemos que, con estabilidad macroeconómica y financiamiento, el mercado argentino puede crecer en 2026 entre un 10% y 15%.

—¿Qué expectativas tienen sobre el mercado automotor el próximo año?

—Esperamos que continúe la recuperación. El componente exportador seguirá siendo clave, con Brasil como principal motor regional. Argentina tiene potencial para aumentar su participación si mejora su competitividad y mantiene reglas claras.

Reforma Laboral: Pia Astoria le envió una carta a Martín Llaryora con 6 cambios claves propuestos por el Ieral

—¿Qué lugar ocupa Córdoba dentro de la estrategia industrial regional de Stellantis hacia 2026?

—Córdoba es un pilar central de nuestra estrategia. El Polo Industrial de Ferreyra demostró que puede operar con estándares globales, integrar proveedores locales y ser competitivo a nivel regional. Eso nos permite proyectar nuevos desarrollos y consolidar a la provincia como un nodo clave dentro del mapa industrial del grupo.

—¿Qué impacto espera que tenga la mayor integración local de autopartes en la competitividad del sector?

—La integración local es fundamental para mejorar costos, reducir tiempos logísticos y ganar previsibilidad. Cada componente que logramos producir en el país fortalece la cadena de valor, genera empleo y nos acerca a competir en mejores condiciones con otros mercados de la región.

—¿Qué mensaje le daría al sector industrial argentino de cara a 2026?

—El mensaje es de optimismo prudente. Con reglas claras, estabilidad macroeconómica y diálogo público-privado, la industria argentina puede crecer, invertir y generar valor. El desafío es sostener esas condiciones en el tiempo para transformar el potencial en resultados concretos.