Carlos Pérez Llana: “Es verosímil pensar que hoy Gran Bretaña no podría defender las Malvinas”

Carlos Pérez Llana, el exembajador argentino en Francia y especialista en relaciones internacionales analizó la escalada en Medio Oriente, el rol de Europa frente al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y la capacidad militar europea. En ese marco, señaló que Francia es hoy el único país del continente con capacidad real de proyección estratégica y cuestionó el debilitamiento del poder militar británico. “Es verosímil pensar que hoy Gran Bretaña no podría defender las Malvinas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Carlos Pérez Llana un destacado académico, analista internacional y exdiplomático, reconocido por su trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales y la ciencia política, ligado a la Unión Cívica Radical. Es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como profesor en los posgrados de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Siglo XXI. En la gestión pública fue embajador de Argentina en Francia durante el Gobierno de la Alianza, ocupó el cargo de subsecretario del Interior durante la presidencia de Raúl Alfonsín y se desempeñó como director para América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto.

Francia aumentará su arsenal nuclear ante dudas sobre el compromiso de EE.UU.

Queríamos una visión suya respecto de la internacionalización del conflicto en el Golfo y su europeización. Emmanuel Macron viajó a Chipre y envió ya el portaaviones de Charles de Gaulle. ¿Cuál es su visión, con ojos franceses de este conflicto que llevan adelante Estados Unidos, Israel con Irán?

Usted recién citó la llegada de tropas, mejor dicho, naves francesas que están navegando. Me parece que es el único caso donde uno puede decir que Europa todavía está viva. Gran Bretaña hace días no pudo mandar su flota porque no funciona para ir a defender territorio, una base británica en Chipre. En Europa, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista militar, si le agregamos al drama de Ucrania el drama vinculado a la situación actual, el único país que está en capacidad de mover un músculo de defensa y un músculo geopolítico es Francia. El drama que tiene es que su economía no está fuerte y que el liderazgo de Macron termina pronto.

¿Existe la posibilidad de una europeización del conflicto a partir del ataque de drones iraníes a Chipre?

Yo no creo que Irán esté interesado en europeizar el conflicto. A Irán le conviene una Europa que mantenga su identidad, que le va a costar mucho porque, frente a una política exterior americana que fue un aliado durante mucho tiempo y lo sigue formal siéndolo a través de la OTAN, a Irán no le conviene que Europa tome un camino diferente al que ha tomado hasta ahora, y le conviene que siga distanciada de la posición americana. Así que yo no creo en una europeización del conflicto.

Lo que sí existe es un drama que es común a todos, que es el tema del estrecho de Ormuz. Yo diría que hay dos o tres lugares en el mundo que son claves: las aguas que rodean a Taiwán, las aguas que rodean al Mar Negro por el tráfico de trigo y de cereales, y las aguas que rodean al estrecho de Ormuz, en donde indudablemente allí funciona una especie de muro que puede complicar no solamente los conflictos, sino que puede complicar la economía internacional, concretamente la suba del precio del petróleo, que es lo que estamos viendo en estos días.

Me llama la atención la incapacidad de la Marina inglesa para siquiera poder trasladar fuerzas a Chipre, muchísimo más cerca que nuestras Malvinas. ¿La capacidad militar de Inglaterra en el año 82 era infinitamente mayor que la actual? ¿Argentina ganaría una guerra si la iniciase hoy?

Es una hipótesis muy interesante. Hoy, militarmente, Gran Bretaña no existe. Incluso, si bien es una potencia nuclear, no es una potencia nuclear autónoma porque sus armas nucleares dependen de los Estados Unidos. El único país nuclear en Europa cuyas fuerzas nucleares están construidas en su país es Francia, y Gran Bretaña eso no lo tiene. Tiene misiles y tiene aviones, que funcionan, pero los instrumentos por donde es transportado ese poder nuclear dependen de los Estados Unidos. Los servicios de los submarinos nucleares británicos dependen de los Estados Unidos, y los misiles de los submarinos nucleares británicos tienen un componente americano muy grande. El poder militar de Gran Bretaña en el mundo hoy es muy bajo.

Desde el punto de vista militar, ¿Gran Bretaña no podría defender así las Malvinas hoy como lo venía haciendo hasta hace 10 años?

No, yo creo que no. Tengo miedo de que alguien crea que soy un belicista, pero haciendo escenarios, es verosímil pensar que hoy Gran Bretaña no podría defender las Malvinas. Es un dato realista.

