Sacaron la placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura militar en la Casa Argentina en París

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) denunció que la placa conmemorativa de los desaparecidos y víctimas de la dictadura militar argentina, que se encontraba en la Casa Argentina de París, ya no está en su lugar.

Según ACAF, el actual director de la Casa, Santiago Muzio, fue quien tomó la decisión de sacarla el pasado 10 de febrero sin informar de su posterior paradero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esa placa fue colocada el 24 de marzo de 2022, con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instituido por la ley Nº 25.633 del 22 de agosto de 2002 para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, conforme a las obligaciones del Ministerio de Educación argentino. Estas están precisadas en el artículo 2 de dicha ley, que estipula: ‘Dentro del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión, en los calendarios escolares respectivos, de jornadas relacionadas con el Día Nacional instituido por el artículo precedente, que consolidan la memoria colectiva, suscitan sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y promueven la defensa permanente del Estado de derecho y la plena validez de los derechos humanos’”, afirmó la carta que la ACAF le envió a Muzio, reclamando la restitución de la placa.

Pronóstico inquietante de la ONU sobre las perspectivas de los derechos humanos en el mundo

Hasta el momento la carta no ha sido respondida y, desde el Gobierno de Javier Milei, no se dio respuesta oficial sobre por qué se quitó la placa o dónde fue a parar.

“Esta gente piensa que arrancando una placa pueden borrar la memoria. Los muertos y las víctimas de la dictadura existieron, con placa o sin placa. Y me gustaría saber qué piensa Francia de este acto estúpido, teniendo en cuenta que, entre esas víctimas, también hay numerosos franceses, que el país rememora cada vez que se presenta la oportunidad”, expresó un científico, ex residente de la Casa de la Argentina.

Es de público conocimiento que Muzio es muy cercano a los sectores ultraconservadores argentinos y europeos. De hecho, hay fuentes que indican que la Casa de Argentina estaría funcionando como centro de reuniones de grupos de la extrema derecha europea.

El director, designado por Javier Milei, participa activamente en las iniciativas internacionales derechistas, especialmente en las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) animadas por fuerzas ultranacionalistas en Polonia y Hungría o del Foro de Madrid organizadas por VOX.

Según informó el diario La Nación, desde el Ministerio de Capital Humano dijeron que se retiraron “revestimientos incorporados en años anteriores”. Y añadieron que “la intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”.

Francia exige a la ONU que expulse a la "relatora especial" sobre la Palestina ocupada por Israel

Muzio “actualmente trabaja en la implantación de esa escuela en París, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria durante los fines de semana para módulos de formación en campaña electoral y ciencias políticas. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el ISSEP París, las sesiones del año 2025 se han llevado a cabo en la Casa de Argentina, de manera casi clandestina”, señala el comunicado de la ACAF.

El director fue anfitrión de iniciativas como la reunión de un grupo de reflexión polaco cercano al PiS, Ordo Iuris, y al grupo Mathias Corvinus Collegium, cercano al primer ministro húngaro Viktor Orbán, asociados al Instituto de Formación Política y a la Bolsa Tocqueville. Estos últimos están en relación con el proyecto Pericles, del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin, uno de los principales financistas de los movimientos católicos ultraconservadores en Francia.

La Casa de Argentina tiene una situación singular dentro de la Ciudad Universitaria de París. Aunque forma parte del ecosistema de residencias de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP), depende del Ministerio de Educación argentino, que ejerce su administración directa. Además, cuenta con el reconocimiento de fundación de utilidad pública y está asimilada institucionalmente a la CIUP, con la que comparte objetivos y lineamientos generales.

La ONU advirtió por el retroceso en los derechos de las mujeres y diversidades en la Argentina

Como el resto de las residencias que integran la Ciudad Universitaria, debe garantizar a sus residentes el pleno ejercicio de las libertades fundamentales conforme al derecho francés. También está obligada a respetar los principios de no discriminación, laicidad y desarrollo sostenible, establecidos en la carta de valores que cada casa debe suscribir.

El comunicado de la ACAF concluye afirmando que “desde la llegada de Santiago Muzio como director, la Casa de Argentina se niega a firmar la carta de valores. Frente a esta situación, el Comité de residentes de la Casa de Argentina lo hizo en su lugar. La Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) fomenta la cohabitación de nacionalidades y cada casa debe acoger al menos un 30 por ciento de residentes extranjeros. Sin embargo, la negativa del actual director a firmar esa carta ha llevado a que algunas casas de la CIUP suspendan sus intercambios institucionales con la Casa de Argentina”.

RG / EM