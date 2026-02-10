La ONU advirtió por el retroceso en los derechos de las mujeres y diversidades en la Argentina

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU alertó este martes sobre los graves retrocesos en materia de derechos humanos en la Argentina. Durante el examen periódico realizado en Ginebra, el organismo internacional puso el foco en la desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en la eliminación de programas fundamentales de prevención. A pesar de la evidencia presentada, la delegación oficial argentina negó reiteradamente la existencia de estos retrocesos y definió las medidas como "reordenamientos" institucionales.

El organismo analizó con alarma la situación del presupuesto destinado a combatir la violencia de género, que sufrió un recorte del 89% desde el año 2024. Programas clave como el "Acompañar", que brinda asistencia económica a víctimas, registraron una caída drástica: pasó de asistir a 102.000 personas en 2023 a poco más de 3.500 en el último año. Además, el Comité remarcó que la violencia letal sigue en niveles críticos, con una tasa de femicidios superior al promedio europeo y fallas estructurales en la protección de las víctimas.

El edificio de la ONU, en Nueva York

En materia de salud sexual y reproductiva, la ONU advirtió que el Estado Nacional abandonó funciones esenciales, como la compra y distribución de insumos a las provincias. Esta decisión provocó faltantes de misoprostol y medicamentos para abortos seguros en casi todo el país, además de un desabastecimiento total de preservativos durante 2025. El desmantelamiento del Plan ENIA, que permitió reducir el embarazo adolescente a la mitad en años anteriores, también figuró como uno de los puntos más críticos del informe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Educación Sexual Integral (ESI) también quedó bajo la lupa tras la eliminación completa de sus partidas presupuestarias para 2025, un hecho inédito desde su creación en 2006. El Gobierno defendió en Ginebra que la educación sexual corresponde de forma "indelegable" a los padres, lo que contradice las obligaciones internacionales que exigen garantizar este derecho en las escuelas. Asimismo, se denunció la parálisis de las capacitaciones docentes y la eliminación de las jornadas obligatorias de prevención de violencia en los colegios.

El informe destaca una "regresión acelerada" para la comunidad LGBTIQ+

El acceso a la justicia fue otro eje del debate, especialmente por el cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). De los 105 centros que funcionaban en 2023, solo quedaron operativos 30 en septiembre de 2025. A esto se sumó el debilitamiento de la Línea 144, que perdió gran parte de su planta de trabajadoras y dejó de tener una partida específica de plata, perdiendo su enfoque especializado en violencia de género.

Finalmente, el organismo señaló una "regresión acelerada" en los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. El informe documentó un aumento del 70% en los crímenes de odio durante el primer semestre de 2025 y criticó la difusión de discursos estatales que “patologizan” la diversidad. También se denunciaron restricciones en el acceso a la salud para adolescentes trans y el incumplimiento del cupo laboral travesti-trans, lo que consolidó un escenario de desprotección para este sector de la población.

Un informe alertó que en enero de 2026 hubo casi un femicidio por día en Argentina

¿Qué es la CEDAW y por qué Argentina debe rendir cuentas?

La CEDAW es el órgano de Naciones Unidas que supervisa que los países cumplan con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Argentina ratificó este tratado en 1985 y tiene jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a presentar informes periódicos sobre sus leyes y políticas. En este examen, el Comité no sólo escuchó la versión del Gobierno, sino que también recibió datos de organizaciones sociales para verificar la realidad en el territorio.

Aunque el Gobierno aseguró que Argentina tiene estándares de igualdad similares a los europeos basándose en índices del Banco Mundial, el Comité aclaró que esos puntajes solo miden leyes escritas y no su aplicación. Los datos reales mostraron que en 2025 hubo 247 femicidios y que las medidas de protección fueron ineficaces en la mayoría de los casos. La brecha entre la norma y la realidad se profundizó por el desfinanciamiento de las políticas que permitían a las mujeres acceder a la justicia.

Un candidato a diputado libertario posteó una bandera LGBT prendida fuego: "No me arrepiento"

El Estado no brindó información sobre la participación de las mujeres en los espacios de decisión, a pesar de que la paridad es una prioridad para la ONU. La brecha sigue siendo marcada: los varones tienen casi cuatro veces más posibilidades de alcanzar cargos altos en la justicia y solo el 30% de los ministerios nacionales están encabezados por mujeres. Además, en 2025 se eliminaron los criterios de paridad de género para las candidaturas en organismos internacionales, lo que dejó al descubierto otro retroceso diplomático.

El informe reveló que se eliminaron programas de apoyo técnico y legal para mujeres con discapacidad, como el plan "Equiparar". Además, la Línea 144 dejó de ofrecer atención en lenguaje de señas para personas sordas. A esto se sumó la eliminación de 110.000 pensiones no contributivas, en un contexto donde apenas el 25% de las mujeres con discapacidad logra acceder a un empleo, agravando su situación de pobreza y vulnerabilidad.

TC / EM

TC

más.