Marcha del Orgullo

Multitudinaria marcha de la comunidad LGBTI+ contra el racismo y el fascismo

Los manifestantes fueron desde Congreso hasta Plaza de Mayo, con cánticos, pancartas y remeras cuyos mensajes apuntaban al gobierno: "Con VIH vivo, con Milei muero". Galería de imágenes de Sergio Piemonte

marcha de la comunidad LGBTI 1
Marcha de la comunidad LGBTI | Sergio Piemonte

Este sábado 7 de febrero se realizó la segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTI+, convocada por las organizaciones que forman parte del Frente Nacional Orgullo y Lucha y diferentes movimientos de derechos humanos. También se sumaron a la movilización la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 100% Diversidad y Derechos, Abosex, Abogados por los Derechos Sexuales, y las secretarías de Género nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

La manifestación arrancó en las inmediaciones del Congreso y siguió hasta Plaza de Mayo.

marcha de la comunidad LGBTI 9
La cabecera del acto contra el fascismo y el racismo. (FOTOS DE SERGIO PIEMONTE)

La protesta se replicó en diferentes plazas del interior del país, como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Chubut, bajo las siguientes: consignas: “Abajo la reforma laboral”, “Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”, “Rechazo a los DNU 61 y 62/2025” y por la “Reparación histórica para travestis y trans mayores”.

marcha de la comunidad LGBTI 8

Los participantes mostraron pancartas con mensajes como “Facho al tacho”, haciendo referencia al presidente, y otra con la leyenda “Milei, basura, vos sos la dictadura”, que recicla la frase que antes se usaba contra Mauricio Macri.

Por el importante número de asistentes a la protesta que marcharon por Avenida de Mayo, las fuerzas de seguridad no pudieron llevar a cabo el protocolo antipiquetes.

marcha de la comunidad LGBTI 6

En un escrito que difundieron, los organizadores explicaron que “señalamos la seguidilla de crímenes de odio ocurridos en noviembre de 2025, cometidos por policías de las provincias de Salta, Córdoba y Buenos Aires contra jóvenes LGBTI+, fallecidos en operativos policiales que aún no fueron esclarecidos”, y remarcaron que también denuncian el “desmantelamiento de los mecanismos de prevención y asistencia frente a la violencia por motivos de género, identidad de género y orientación sexual”, y “el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hechos que forman parte de una política sistemática de persecución”.

marcha de la comunidad LGBTI 4

Por ese motivo, desde el Frente Nacional Orgullo y Lucha recordaron que “los DNU N° 61 y 62, firmados pocos días después de la marcha del 1F de 2025, restringen el acceso a la salud de adolescentes travestis y trans, y ponen en mayor riesgo a las personas travestis y trans privadas de la libertad al imponer criterios biológicos para su alojamiento”. Y exigieron que “el Congreso de la Nación los rechace de manera inmediata, por su carácter inconstitucional y anticonvencional”.

marcha de la comunidad LGBTI 2

Romina del Plá apoyó la marcha

La diputada nacional Romina Del Plá indicó: “Para las diversidades y para las comunidades migrantes es imperioso salir a las calles frente a un gobierno que ha adoptado como ideología oficial la misoginia, el desprecio a la diversidad y el racismo”.

marcha de la comunidad LGBTI 3

Y agregó: “No sólo crecen los trans travesticidios, en muchos casos con involucramiento directo de las fuerzas policiales, sino también la persecución y el odio contra los migrantes al mejor estilo Trump”.

