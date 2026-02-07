Multitudinaria marcha de la comunidad LGBTI+ contra el racismo y el fascismo

Este sábado 7 de febrero se realizó la segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTI+, convocada por las organizaciones que forman parte del Frente Nacional Orgullo y Lucha y diferentes movimientos de derechos humanos. También se sumaron a la movilización la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 100% Diversidad y Derechos, Abosex, Abogados por los Derechos Sexuales, y las secretarías de Género nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

La manifestación arrancó en las inmediaciones del Congreso y siguió hasta Plaza de Mayo.

La cabecera del acto contra el fascismo y el racismo. (FOTOS DE SERGIO PIEMONTE)

La protesta se replicó en diferentes plazas del interior del país, como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Chubut, bajo las siguientes: consignas: “Abajo la reforma laboral”, “Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”, “Rechazo a los DNU 61 y 62/2025” y por la “Reparación histórica para travestis y trans mayores”.

Los participantes mostraron pancartas con mensajes como “Facho al tacho”, haciendo referencia al presidente, y otra con la leyenda “Milei, basura, vos sos la dictadura”, que recicla la frase que antes se usaba contra Mauricio Macri.

Por el importante número de asistentes a la protesta que marcharon por Avenida de Mayo, las fuerzas de seguridad no pudieron llevar a cabo el protocolo antipiquetes.

En un escrito que difundieron, los organizadores explicaron que “señalamos la seguidilla de crímenes de odio ocurridos en noviembre de 2025, cometidos por policías de las provincias de Salta, Córdoba y Buenos Aires contra jóvenes LGBTI+, fallecidos en operativos policiales que aún no fueron esclarecidos”, y remarcaron que también denuncian el “desmantelamiento de los mecanismos de prevención y asistencia frente a la violencia por motivos de género, identidad de género y orientación sexual”, y “el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hechos que forman parte de una política sistemática de persecución”.

Por ese motivo, desde el Frente Nacional Orgullo y Lucha recordaron que “los DNU N° 61 y 62, firmados pocos días después de la marcha del 1F de 2025, restringen el acceso a la salud de adolescentes travestis y trans, y ponen en mayor riesgo a las personas travestis y trans privadas de la libertad al imponer criterios biológicos para su alojamiento”. Y exigieron que “el Congreso de la Nación los rechace de manera inmediata, por su carácter inconstitucional y anticonvencional”.

Romina del Plá apoyó la marcha

La diputada nacional Romina Del Plá indicó: “Para las diversidades y para las comunidades migrantes es imperioso salir a las calles frente a un gobierno que ha adoptado como ideología oficial la misoginia, el desprecio a la diversidad y el racismo”.

Y agregó: “No sólo crecen los trans travesticidios, en muchos casos con involucramiento directo de las fuerzas policiales, sino también la persecución y el odio contra los migrantes al mejor estilo Trump”.



