Las frases más importantes del discurso de Javier Milei en San Lorenzo

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto en conmemoración del 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo en en la localidad santafesina homónima, donde entregó el sable corvo del general San Martín al regimiento de granaderos a caballo. El mandatario dio un extenso discurso con varias frases muy fuertes, incluyendo una dura crítica a Cristina Kirchner y el peronismo:

- “La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución”.

- “El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, era un mundo invertido”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

- “El sable corvo del general San Martín trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento, es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable”.

- “El sable corvo es, probablemente, el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina, es un objeto que porta una historia, una promesa y una misión para todos aquellos que creen en él: llevar la libertad al gran sur del nuevo mundo y desde allí iluminar a la humanidad toda”.

- “El sable fue expuesto en la primera mitad del siglo XX en el museo histórico nacional, pero fue robado, no una sino dos veces, por la juventud peronista en 1963 y 1965, durante un gobierno democrático, en un acto de terrorismo contra el patrimonio nacional”.

- “El sable quedó bajo custodia del regimiento de granaderos a caballo casi 50 años, hasta 2015, cuando por orden de la expresidenta (Cristina Kirchner), fue trasladado nuevamente al museo histórico nacional. No deberá sorprender qué quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la sala donde sería exhibido”.

- “Ellos nos llaman colonizados y vendepatrias, pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo”.

- “Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos”.

- “Nos dicen unitarios, pero exprimieron al interior durante décadas para subsidiar al gran Buenos Aires y a los clientes del Estado”.

- “Durante años la política se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa, el mando y la soberanía como pilares fundamentales de nuestra Nación, nuestra tarea es poner las cosas en su lugar”.

- “El sable corvo es más que un sujeto histórico, es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra Nación y el espíritu de la independencia y la certeza que somos un país soberano”.

- “Mientras el sable esté resguardado sabremos que somos argentinos y sabremos también que nuestra misión de llevar la libertad al continente sigue más viva que nunca”.

- “Honrar a San Martín es honrar que nuestra Nación se sienta libre y grande, como él hubiera deseado, un compromiso que nuestra administración asume como inclaudicable”.

- “Mediante este acto, el Estado Nacional le devuelve al regimiento de granaderos el honor de custodiar el sable corvo del general San Martín, saldando una deuda histórica con la institución en el marco de un nuevo aniversario del combate de San Lorenzo”.

El acto en San Lorenzo encabezado por el presidente Javier Milei

HM/HB