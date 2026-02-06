Para Gabriel Di Meglio el sable de San Martín no debe moverse: “El Museo Histórico Nacional tiene toda la colección sanmartiniana”

Esta mañana en el programa Modo Fontevecchia, María Inés Rodríguez quien renunció a la dirección del Museo Histórico Nacional a raíz de la iniciativa del presidente, Javier Milei, de mudar el sable corvo de San Martín expuso un conflicto que va más allá de una decisión administrativa. En 2025 su entonces director, Gabriel Di Meglio, había sido removido de su puesto sin un argumento válido y, en diálogo con Perfil, aseguró que la reliquia sanmartiniana debe permanecer en esa institución.

El sable corvo es un objeto emblemático de la historia argentina y acompañó al Libertador de América en las campañas militares por la independencia del continente. Este arma se encuentra a resguardo en el Museo Histórico Nacional donde puede ser observado por el público en general; sin embargo, Milei dispuso su traslado al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La medida comenzará a regir el próximo 7 de febrero, luego de que la pieza histórica permaneciera más de diez años bajo resguardo de la institución ubicada en San Telmo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Es importante que esté en el Histórico, porque el sable fue donado allí, por lo tanto es una cuestión legal, es decir, los donantes donan a una institución, no a cualquier lado”, destacó Di Meglio. “Los museos tienen sus colecciones hechas en base a donaciones, la voluntad de los donantes, que eran Manuelita Rosas y su esposo (Máximo) Terrero, que en realidad era el legítimo propietario por herencia y lo decidieron donar al Histórico Nacional, a su fundador y primer director, Adolfo Carranza, y ahí tiene que estar”.

Gabriel Di Meglio

“Además, el Histórico es el museo más importante de historia del país, tiene toda la colección sanmartiniana, ya que la nieta de San Martín donó todo el resto de las cosas de San Martín, es de acceso público y tiene un equipo muy profesional de conservación y mantenimiento que Granaderos no tiene”, agregó el ex director del museo.

“Es una decisión completamente errada la que se toma”, lamentó Di Meglio quien evaluó: “Un sector del regimiento siempre quiso tener el sable que tuvo por la dictadura de Onganía después de un robo del museo”.

Repudio por parte de los trabajadores de la Secretaría de Cultura

Los trabajadores de la Secretaría de Cultura, emitieron un comunicado con el que manifiestan su repudio al traslado. “Este símbolo de la independencia argentina, fue donado al Museo Histórico Nacional, un museo público que garantiza el acceso democrático a este bien histórico y cultural, dentro de un marco pedagógico adecuado”, detalla el texto.

“La decisión de trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo no solo vulnera la memoria colectiva, sino que también desconoce la voluntad de los herederos de Juan Manuel de Rosas, quienes al donar el sable establecieron que debía permanecer en el Museo como patrimonio público”, continúa.

“Privilegiar un espacio del Ejército por sobre una institución cultural y civil de acceso libre no sorprende. Forma parte de las acciones de este Gobierno para reforzar símbolos castrenses en detrimento de los espacios de participación y construcción colectiva de la memoria. A su vez, el decreto no explícita el lugar y la forma en que será preservado, su posibilidad de accesibilidad al público y forma de traslado. Actualmente el espacio museal del Regimiento se encuentra en refomas de largo plazo”, describe el escrito.

El arma fue adquirida en Londres en 1811 y se caracteriza por un diseño austero, sin ornamentaciones ni materiales preciosos, el cambio de custodia se concretará tras el acto conmemorativo por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, que se realizará en el municipio santafesino homónimo.

Uruguay celebró el cine sudamericano: el Festival de José Ignacio entregó más de US$ 150.000 en premios



Paralelamente, los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron una medida cautelar para que Javier Milei “no se robe el sable de San Martín”. El sable fue donado al Estado nacional para asegurar su preservación y custodia estatal, pero tras ser “objeto de hechos ilícitos” en 1967, se asignó su custodia permanente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. En 2015, por decreto, la presidenta Cristina Kirchner concretó su traslado para exhibición al MHN.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Guillermo Madero publicó una columna de opinión en Infobae donde argumentó a favor de la iniciativa del gobierno y sostuvo que el traspaso “garantiza seguridad material, coherencia histórica y continuidad simbólica”. “Devolver el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo es un acto de reparación histórica, de orden institucional y de profundo respeto por la voluntad del Libertador y por los símbolos fundacionales de la Nación”, concluyó.

Otra de las dudas y preocupaciones que se desprende de este tema es si se respetarán los protocolos de seguridad y cuidado que requiere semejante pieza histórica. Actualmente tiene un sistema de triple protección en el MHN, donde está custodiado por dos granaderos en una sala del museo.

RB / EM CP