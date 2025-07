Cuando se hizo público el pasado lunes que Gabriel Di Meglio no continuaría al frente del Museo Histórico Nacional, donde trabajaba hacía más de cinco años, el repudio fue amplio. Muchos referentes de distinta postura política cuestionaron la decisión. Al historiador lo reemplazará María Inés Rodríguez Aguilar, quien estaba al frente de la Dirección Nacional de Museos y para él la única explicación de su desvinculación es política.

El próximo sábado 12 de julio será el propio Gabriel Di Meglio quien realice una visita guiada por las exhibiciones, algo que tomará como una despedida, ya que este será su último mes. Además de lamentar su pérdida personal, para el director del Museo también es doloroso dejar a medias un proyecto de renovación que desde el 2020 iba avanzando con bastante éxito.

Aunque no recibió ninguna justificación oficial del por qué de su desvinculación del puesto, entiende que hay algunas posibles razones que van de más políticas a más pragmáticas.

El recorrido con Di Meglio iba a realizarse en agosto, pero decidió adelantarlo para cerrar el ciclo con el público. “Será una suerte de acto de alguna manera y voy a hablar un poco de historia popular, que es un poco a lo que me dedico como historiador y que acá intenté introducir en el museo”, dijo.

Por el momento no se avanzó en lo que será la transición con su sucesora María Inés Rodríguez Aguilar y no pudieron establecer la continuidad del proyecto de renovación que Di Meglio estaba llevando adelante: “A mi proyecto le faltaba 2 años de concreción al nivel en que estamos ahora de recursos y todo, que era poder terminar el guion que se inició en 2020 que la idea era que fuera desde el periodo prehispánico hasta mediados del siglo XX, pero me quedó partido porque ahora estábamos trabajando para hacer la segunda mitad del siglo XIX y no sé qué hará la nueva gestión”.

La polémica sobre el sable corvo de San Martín

La comunicación oficial desde Secretaría de Cultura señalaba que buscarían ocupar el cargo a través de un concurso, sin embargo, para Di Meglio implica una resolución política. “En el concurso se presenta un montón de gente y se elige una terna. De esa terna no importa quién sale primero, segundo, tercero, porque después es el ministro, en este caso el Secretario el que define quién queda, con lo cual si me acaban de echar, probablemente aunque yo ganara no me elegirían”.

Sobre la motivación detrás de la decisión de dejarlo fuera del cargo, Di Meglio esboza tres. “Los cargos de museos rara vez mutan en función de los gobiernos, yo he estado, por ejemplo, en el Cabildo con el gobierno de Cristina Fernández y seguí con el gobierno de Macri. Pero en este caso hay muchas especulaciones de las razones y yo tengo tres, pero no tengo ninguna oficial”, explicó el historiador a PERFIL.

“Todos los cuerpos, el cuerpo”, una exposición con el principio de El Eternauta: “Nadie se salva solo”



“Lo que me dijeron extraoficialmente era que se habían molestado porque yo comenté en algunos medios que cuando me preguntaron sobre la falta de presupuesto que tienen los museos, sostuve que es absoluta”, detalló.

“Después está el tema del sable de San Martín que en realidad son todos trascendidos, aunque es cierto que el Ministerio de Defensa le pidió a la Secretaría de Cultura hace un par de meses el sable para llevarlo otra vez a al regimiento de granaderos”, detalló. “En ese momento aduje, apoyado por Liliana Barela, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, que es la que ahora me pidió la salida, que el sable tiene que estar acá porque el Museo Histórico nacional es el legítimo dueño, ya que la donante fue Manuela Rosas y lo donó aquí”.

“Y la tercera opción, que es muy habitual en el Estado, es que alguien haya pedido mi puesto y que la directora de museos que quedaba cesante ahora y que estuvo acá hace muchos años, haya querido venir y bueno, pidió el lugar y listo”, agregó. “De todos modos, a mí de verdad no me consta nada, lo de la molestia con el tema de hablar del presupuesto fue lo único que me dijeron, pero tampoco como una comunicación oficial”, concluyó.

