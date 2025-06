El Gobierno resolvió que Gabriel Di Meglio no continúe como director del Museo Histórico Nacional

Tras más de cinco años como director del Museo Histórico Nacional y a partir de agosto, el historiador Gabriel Di Meglio será reemplazado por María Inés Rodríguez Aguilar, que acaba de dejar la Dirección Nacional de Museos.

Di Meglio fue nombrado en 2020 y desde entonces su cargo se renovaba automáticamente cada seis meses, pero esta vez no ocurrió. Según lo que le reveló a Infobae el historiador “fue una decisión política”, mientras que desde la Secretaría de Cultura sostuvieron que el cambio se realiza en el marco de una “serie de cambios” que se están realizando en museos.

Museo Histórico Nacional

“Yo no estoy concursado. Concursé en el Cabildo, pero en el Histórico me nombraron, con lo cual en ese sentido legalmente no hay problema. Fui nombrado en el año 2020 y se te va renovando automáticamente cada seis meses. Ahora lo que hacen es no renovarme y listo”, explicó Di Meglio a Juan Batalla para Infobae.

Desde la Secretaría, detallaron que “Di Meglio no estaba concursado y se venció su prórroga en el cargo el 30/06. Hoy fue notificado hasta el 31 de julio y a partir del 1 de agosto ocupará su lugar la actual DN de Museos, María Inés Rodríguez Aguilar, de vasta trayectoria en el área de Patrimonio Cultural”.

La cartera de Cultura aclaró que “este cambio se hace mientras se inicia el proceso de concurso, dándole al Museo Histórico la relevancia que tiene”.

“En la DN de Museos asumirá María Paula Zingoni, quien hoy estaba designada en Palais de Glace. Fue elegida por su visión y trabajo en la integración público-privada. Transitoriamente, seguirá a cargo del Palais hasta que se designe alguien para ese cargo vacante. No se realizan cambios de funcionarios hasta 31 de julio. La gestión sigue firme en su intención de concursar los cargos de Director de Museos y para ello continúa trabajando con Empleo Público”, comunicaron.



Cuál fue la trayectoria de Di Meglio

Gabriel Di Meglio, antes de asumir el cargo en el espacio de Parque Lezama, fue durante más de dos años director del Museo Nacional del Cabildo y de la Revolución Mayo. En abril de 2020 fue designado director del Museo Histórico Nacional, uno de los espacios centrales para la preservación y difusión del patrimonio histórico del país.

En Canal Encuentro, señal educativa dependiente de la ahora Secretaría de Educación, Di Meglio ha trabajado como contenidista, conductor y guionista en numerosos programas de televisión.



Su sucesora temporal, María Inés Rodríguez Aguilar fue directora Nacional de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación desde junio de 2024. Licenciada en Historia y Archivista Universidad Nacional de Córdoba y docente e investigadora del Instituto Americanista (UNC), fue directora, por concurso, del Museo Roca- Instituto de Investigaciones Histórica, interventora en el Museo Histórico Nacional (2001 a 2002) y es investigaciones en inmigración e historia cultural argentina.