Descubren en Inglaterra un fósil de 350 millones de años cuya forma parece una sonrisa humana

Un hallazgo casual realizado por una aficionada a la búsqueda de fósiles en el norte de Inglaterra derivó en la identificación de un organismo marino fosilizado con una antigüedad estimada de 350 millones de años. La pieza fue encontrada por Christine Clark durante una caminata en la isla de Lindisfarne, en el condado de Northumberland, y posteriormente confirmada por especialistas del British Geological Survey (BGS).

El descubrimiento ocurrió cuando Clark recogió una pequeña roca gris cuya disposición de estructuras blancas incrustadas parecía formar una sonrisa. Tras compartir imágenes del hallazgo en una comunidad digital de identificación de fósiles, el objeto generó un alto nivel de interés público antes de ser analizado científicamente.

De acuerdo con el BGS, la formación corresponde a una sección del tallo de un crinoideo, un animal marino perteneciente al filo de los equinodermos que habita los océanos desde el período Cámbrico, hace más de 500 millones de años.

Qué es el fósil encontrado en Lindisfarne y por qué parece una sonrisa

El paleontólogo Jan Hennissen explicó que la pieza hallada está compuesta por varios huesecillos —conocidos como ossicles— conectados entre sí. Estas estructuras forman parte del tallo del crinoideo, que originalmente servía para fijar al organismo al fondo marino.

En este caso, el tallo se fracturó longitudinalmente y posteriormente se curvó durante el proceso de fosilización, generando una forma que recuerda visualmente a una dentadura humana.

Los especialistas estiman que el fósil procede de la Formación Alston, una unidad geológica compuesta por calizas oscuras que datan del período Carbonífero, hace aproximadamente 350 millones de años, cuando gran parte del actual norte de Inglaterra estaba cubierto por mares poco profundos.

Por qué es raro encontrar fósiles completos de crinoideos en Inglaterra

Aunque los restos de crinoideos son relativamente comunes en la costa de Northumberland, lo habitual es encontrar discos individuales del tallo y no segmentos articulados.

Estudios paleontológicos indican que, tras la muerte del organismo, las estructuras tienden a desarticularse rápidamente. Por ello, la preservación de segmentos conectados depende de condiciones específicas, como un enterramiento rápido y un ambiente sedimentario de baja energía.

La presencia de una sección más completa, como la encontrada en Lindisfarne, es menos frecuente dentro del registro fósil local.

La tradición de las “cuentas de Cuddy” y la historia fósil de Lindisfarne

La isla de Lindisfarne, conocida como la “isla sagrada”, posee una larga tradición vinculada a la recolección de fósiles. Desde la Edad Media se recogen allí las llamadas “cuentas de Cuddy”, discos fosilizados del tallo de crinoideos que históricamente se asociaron a San Cuthbert y se utilizaban en collares con valor simbólico.

Organismos patrimoniales como English Heritage han documentado cómo estos fósiles se integraron en la cultura local, mucho antes de que su origen biológico fuera comprendido.

El hallazgo reciente se inscribe en esa tradición, aunque aporta una lectura científica contemporánea sobre organismos que habitaron antiguos ecosistemas marinos.

Qué revela este fósil sobre la vida marina de hace 350 millones de años

Tras recibir propuestas para adquirir la pieza, Clark decidió conservar el fósil como parte de su colección personal. Desde el BGS destacan que el creciente interés por la paleontología amateur —impulsado en parte por redes sociales y comunidades digitales— refuerza la importancia de documentar adecuadamente los hallazgos y respetar las normativas locales de recolección.

Más allá de su singular apariencia, el fósil constituye un registro directo de la vida marina del Carbonífero y evidencia cómo procesos geológicos pueden transformar estructuras biológicas en formas reconocibles en la actualidad.

En este caso, una antigua criatura marina terminó convertida en una figura que remite a una sonrisa, conectando de manera inesperada la historia profunda del planeta con la mirada contemporánea.