Descubren una misteriosa especie de "dragón" que vivió hace 95 millones de años

Un equipo de la Universidad de Chicago descubrió en el desierto del Sahara una misteriosa especie de "dragón" que vivió hace 95 millones de años. Los investigadores bautizaron a la especie como Spinosaurus Mirabilis, que significa "lagarto espinoso asombroso".

Se estima que media unos 12 metros de largo y pesaba entre 4.500 y 6.300 kilos. Sus fósiles hacen creer a los usuarios de internet que se descubrió por primera vez un dragón real, ya que su cráneo tiene una mandíbula larga, llena de dientes, un hocico agrandado y un cuerno curvado encima de los ojos.

El equipo de la universidad cree que la criatura pertenecía en realidad a una familia de dinosaurios conocidos como Espinosáuridos, que compartían una vela a lo largo de sus columnas, una joroba y la capacidad de caminar sobre dos enormes patas traseras.

Mediante las investigaciones tras el hallazgo, se comprobó que este enorme depredador vivió hace aproximadamente 95 millones de años durante el Período Cretácico, cuando los científicos creen que el Sahara era una zona con ríos y vías navegables.

Sin embargo, la reconstrucción del enorme cráneo de la bestia, reveló que la criatura presenta rasgos idénticos a las representaciones míticas de un "dragón que escupe fuego". Por su parte, los expertos mantienen la idea que los dragones nunca existieron y que sus historias hacen referencia a grandes reptiles.

De hecho, el Paul Sereno, paleontólogo de la Universidad de Chicago, y su equipo creen que la criatura es un miembro de la familia de los espinosáuridos. Estos eran grandes dinosaurios carnívoros, que vivieron en el mismo período de la especie hallada.

"Este hallazgo fue tan repentino y sorprendente que fue realmente emotivo para nuestro equipo", señaló Sereno en un comunicado. "Siempre recordaré con cariño el momento en el campamento cuando...Nos reunimos alrededor de una computadora portátil para observar la nueva especie por primera vez", agregó.

El supuesto dinosaurio se distinguía de los grandes depredadores típicos, como el Tyrannosaurus Rex, por su capacidad de adaptación, especialmente a la hora de pescar y vivir cerca del agua.

El impactante hallazgo en una región alejada del mar podría reescribir lo que la historia sugería sobre la necesidad de que los espinosáuridos vivan cerca de las costas y los océanos.