El cometa 3I/ATLAS se está “evaporando” y un equipo de astrónomos propone lanzar una misión en 2035 para alcanzarlo

Las últimas observaciones realizadas sobre el cometa 3I/ATLAS indican que está perdiendo masa a un ritmo acelerado mientras se aproxima al Sol, un fenómeno al que los científicos describen como “evaporación progresiva” impulsada por el aumento de la temperatura y la liberación de gases y polvo. Los datos recabados por el observatorio espacial SPHEREx revelaron que comenzó a liberar agua y otros compuestos orgánicos en grandes cantidades al recibir intensos rayos solares.

Aunque el visitante interestelar se encuentra en un proceso desacelerado de desgasificación, todo hace indicar que no se desintegrará por completo. Este comportamiento intensifica el interés científico: cuánto más activo se muestra, mayor es la información que puede brindar sobre su composición interna.

El observatorio Swift de la NASA confirmó el descubrimiento histórico de agua en el cometa 3I/ATLAS

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los astrónomos vinculados al monitoreo internacional del cometa 3I/ATLAS describieron: “Estamos viendo como el objeto pierde materia en tiempo real. Es un proceso violento y fascinante”.

Cometa 3I/ATLAS

Los científicos no quieren dejar pasar esta oportunidad a la que consideran “única”. Por lo que, un equipo internacional propone lanzar una misión en 2035 para intentar atrapar al misterioso astro a través de maniobras gravitatorias.

Las imágenes obtenidas por telescopios terrestres y orbitales muestran variaciones en el brillo del objeto interestelar, que podrían indicar su posible desintegración parcial o “desprendimientos significativos”. ¿En qué consiste la misión de persecución que se lanzaría en 2035?

Una carrera contrarreloj para interceptar al visitante interestelar: La misión para catapultar una sonda espacial al cometa 3I/ATLAS

Un grupo de investigadores propuso una idea audaz: diseñar una misión de interceptación rápida que permita enviar una sonda hacia el cometa 3I/ATLAS antes de que abandone el Sistema Solar.

El cometa 3I/ATLAS “despertó” tras acercarse al Sol y liberó compuestos orgánicos con intensidad inesperada

La propuesta contempla utilizar una combinación de asistencia gravitatoria y propulsión avanzada para “catapultar” una nave ligera, capaz de aproximarse al cometa y recopilar datos en un sobrevuelo de alta velocidad. Este tipo de estrategia, similar a la empleada en misiones interplanetarias tradicionales pero optimizada para trayectorias hiperbólicas, permitiría aprovechar la energía orbital de planetas como la Tierra o incluso Júpiter para ganar velocidad adicional.

Cometa 3I/ATLAS

Cometa 3I/ATLAS: Un breve sobrevuelo en busca de datos invaluables sobre hielos, minerales y compuestos orgánicos

De concretarse, la misión no solo buscaría fotografiar el núcleo con alta resolución, sino también analizar la composición del cometa 3I/ATLAS por medio de espectrómetros y detectores de partículas. Incluso un sobrevuelo de pocas horas podría aportar información invaluable sobre los hielos, minerales y compuestos orgánicos presentes en el visitante cósmico.

Científicos de la NASA afirmaron que el cometa 3I/ATLAS contiene "moléculas fundamentales para la vida"

Más allá de su destino final, 3I/ATLAS ya marcó un hito: recuerda que el Sistema Solar no es un entorno aislado, sino un cruce dinámico de objetos que vagan entre las estrellas. Y en esa fugaz visita, la ciencia encuentra una oportunidad extraordinaria para asomarse a otros mundos .

PM