Descubren en Corrientes el primer registro fósil de un dinosaurio para la provincia

Un hito para la paleontología de la región fue confirmado por el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET-UNNE): el primer registro fósil de un dinosaurio para la provincia de Corrientes. El hallazgo corresponde a un ejemplar de titanosaurio, un dinosaurio saurópodo herbívoro de cuello largo.

Los restos fueron hallados en sedimentos de la Formación Solari, en un sitio ubicado entre las localidades de Mercedes y Curuzú Cuatiá.

“Es un gran hallazgo para la paleontología de Corrientes y la región”, destacaron los investigadores, ya que hasta ahora los registros más antiguos de vertebrados en la provincia correspondían a mamíferos de hace unos 25 millones de años.

El descubrimiento fue formalmente dado a conocer durante las "V Jornadas Científicas de Ecología y Paleontología" organizadas por el CECOAL en la UNNE.

Detalles del fósil y proceso de identificación

El material fue colectado a mediados de 2023 durante una campaña de prospección en el marco del proyecto a cargo de Lionel Fernández Pacella. Pedro Cuaranta fue quien detectó el elemento, que resultó ser un osteodermo, una placa ósea que se forma dentro de la piel de ciertos animales.

El equipo del CECOAL, integrado también por Marcos Roig y Francisco Cuadrelli, junto a especialistas externos, trabajó durante casi dos años para la identificación:

Se realizaron análisis y comparaciones morfológicas con materiales depositados en otras instituciones.

Se utilizó una microtomografía en la Universidad de Córdoba para una mejor caracterización de la microanatomía.

Se incorporó al equipo al Ignacio Cerda, especialista en el estudio de este tipo de materiales.

Los estudios permitieron asignar preliminarmente el osteodermo al grupo de los saurópodos titanosaurios, que eran muy abundantes en el hemisferio sur y ya tienen registros en Uruguay y en Entre Ríos.

Relevancia científica para el NEA

Si bien no se pudo hacer una datación numérica específica del ejemplar, el material fue encontrado en areniscas de la Formación Solari que en otros lugares fueron datadas como del Cretácico Temprano.

Para el equipo científico, el registro fehaciente de un dinosaurio en Corrientes genera una enorme expectativa, abriendo nuevos horizontes de estudios y visibilizando el potencial de la paleontología en el nordeste argentino, donde faltaba información sobre vertebrados de esa era.