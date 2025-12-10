Valdés inauguró el Hotel Marriott en Corrientes y destacó que el turismo genera empleo genuino

En uno de sus actos finales como gobernador, Gustavo Valdés presidió este martes la inauguración del hotel internacional Marriott en la Costanera Sur de la capital correntina, un evento que también marcó la apertura del Distrito Boulevard, un nuevo polo de hotelería, gastronomía y cultura.

El mandatario centró su discurso en la importancia de la inversión privada como motor de desarrollo y empleo genuino en la provincia.

“Esto es el ejemplo de la inversión, de la administración, de la confianza, no solamente en la provincia, y en sí mismo”, afirmó Valdés.

El gobernador remarcó que el crecimiento debe ser impulsado localmente: “Si nosotros no desarrollamos nuestra ciudad y nuestra provincia, nadie lo va a hacer por nosotros”. Valdés agradeció especialmente al presidente de GINSA S.A., Pablo Chamas, por la "inversión maravillosa" de 5 estrellas.

Valdés posicionó nuevamente al turismo como una industria estratégica para Corrientes. Destacó la belleza natural de la zona: “Hoy desde estos balcones vemos un hermoso atardecer, pero puede haber muchos balcones más, y apreciar esta naturaleza que invitamos al mundo a ver”.

El Iberá fue citado como el emblema de esta política: “Nosotros acuñamos con los Esteros del Iberá que somos productores de naturaleza”. El gobernador resaltó el proceso de reintroducción de fauna y las cerca de un millón de hectáreas protegidas, lo que permite a la provincia ser un destino de relevancia internacional, presentado recientemente en países como la India.

Asimismo, subrayó el impacto económico del sector: “El turismo crece más y tenemos que entender que es una industria que genera muchos puestos de trabajo”. Hoy, Corrientes cuenta con 15 mil camas de turismo, un número que genera empleo genuino y exige la preservación del Río Paraná y el ambiente.

Tassano y la visión de la ciudad

El intendente municipal, Eduardo Tassano, celebró la apertura del hotel Marriott Corrientes, que es el primer hotel de la cadena construido completamente en Argentina y cuenta con 104 habitaciones.

Tassano destacó que la inversión es un certificado del camino trazado por el Gobierno provincial y que consolida a la capital como una "ciudad turística en el norte argentino". “Este es un cinco estrellas que hacen en nuestra ciudad y es un motivo muy lindo para celebrarlo”, expresó.

El empresario Pablo Chamas, por su parte, agradeció el acompañamiento y expresó su deseo de que el nuevo Distrito Boulevard sea “un lugar para estar con amigos y un lugar de encuentro” y un símbolo para toda la región.