Mohsen Tehrani, representante de Irán en Argentina: "EE.UU. entró a la guerra para salvar a Israel"

"Estados Unidos entró a la guerra para salvar a Israel", aseguró Mohsen Tehrani. El encargado de negocios interino de Irán en Argentina encabeza una sede diplomática silenciosa, reducida al mínimo y custodiada temporalmente por efectivos de la Policía Federal. El clima, enrarecido, se condice con la coyuntura: el país persa atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia a partir del conflicto abierto con Israel y la frágil tregua; mientras que con Buenos Aires mantiene una fría relación que, asegura, se sostiene hace 30 años indistintamente de los gobiernos de turno a raíz de las divisiones en torno a la causa sobre el atentado a la AMIA.

En la segunda parte de la entrevista con PERFIL, el diplomático iraní destacó la "exitosa" contraofensiva de Irán tras el "ataque preventivo" que escaló la guerra en Medio Oriente el pasado 13 de junio. Criticó, en esa línea, la doble vara en política internacional: según su lectura, mientras Israel viola normas internacionales al atacar blancos civiles, científicos y centros nucleares, Irán es señalado como amenaza por defenderse. Pero también denunció que se trató de una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas y un intento fallido de "cambio de gobierno" en Irán.

Después de dedicar un capítulo aparte al caso AMIA y el juicio en ausencia, el máximo representante diplomático de Irán respondió sin vueltas a preguntas sensibles: el futuro de Gaza, el caso de la joven kurda Mahsa Amini o la finalidad del programa nuclear iraní. Frente a cada acusación, insiste con una misma explicación: Irán es víctima de una "campaña de desprestigio" que mezcla política, intereses coloniales y desinformación. "Si alguien muere en Irán, hacen un escándalo internacional", sostuvo.

La entrevista ocurrió en medio de una pausa tensa en el conflicto con Israel, mientras el parlamento iraní suspendió su cooperación con el OIEA hasta recibir garantías de que no volverá a ser atacado. "El programa nuclear de Irán no ha sido destruido y continúa", sostuvo Tehrani. En simultáneo, denunció que Israel infiltró agentes del Mossad dentro del país, que hubo atentados con coches bomba, y que los misiles iraníes alcanzaron blancos estratégicos.

Entrevista al encargado de negocios de Irán | Segunda parte

—¿Qué tan frágil es la tregua firmada con Israel?

Desde el primer día de la ofensiva de Israel contra Irán, nosotros contraatacamos. Esto significa que si sus ataques terminan, los nuestros también. Nosotros no estamos de ninguna manera a favor de expandir la guerra. Fueron ellos, EE.UU. a través de Qatar, quienes pidieron el alto al fuego. Desde el primer día Israel dijo que el ataque a Irán duraría hasta que se destruyera todo. Pero tras la contraofensiva y los daños que recibió, inmediatamente aceptó la tregua. Mientras el programa nuclear sigue, aparte, no es que en todo caso ese objetivo que tenían no se concretó. Este era el objetivo principal de Estados Unidos y también de Israel.

Y la vida en Irán era más normal, pero dentro de 12 días casi la vida cotidiana de la gente en Israel quedó estancada por los daños económicos y a la imagen del gobierno de Israel. ¿Por qué siempre le daba la garantía a su pueblo israelí que si nosotros atacamos ese sistema de cúpula de hierro va a repeler cualquier ataque? Considerando lo que hicieron con Hamas y Hezbolá, que esos misiles lo interceptaban y pensaban lo mismo, pero el pueblo israelí se dio cuenta de que no estimaron correctamente lo que iba caer sobre ellos.

El 13 de junio Israel inició un "ataque preventivo" contra Irán

—Desde el ataque del 13 de junio, la Revolución Islámica fue motivo de debate en el mundo virtual, mencionado como un hecho histórico que significó un punto de inflexión en el conflicto con Israel. ¿Por qué creen que el tema cobró centralidad?

Para entenderlo debemos partir por dividir este conflicto, crisis o "ataque preventivo" contra Irán en fases. El 13 de junio Israel atacó a Irán. Veamos qué dimensión tenía ese ataque. Primero, ese ataque ocurrió un día antes de otra ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear. Irán ninguna vez ha rechazado negociaciones e Israel violó las normas internacionales al atacar a otro país sin incentivos. Segundo, que atacó a centros civiles civiles y casas de comandantes. Muchos departamentos en Teherán recibieron impactos. No solo murieron los jefes militares, comandos militares y científicos, sino también sus familias. Durante esos ataques murieron al menos 676 civiles y otros 4875 resultaron heridos.

Al día siguiente del ataque, Irán responde con fuerza utilizando misiles. Ahí comienza una guerra mediática. Primero se afirma que Irán ha perdido un tercio de su fuerza aérea; al segundo día, se dice que ha perdido dos tercios. ¿Por qué no se consideraba que Irán podía reorganizarse y responder? En medio de ese bombardeo mediático, Irán siguió adelante, dejando en claro que no era como se decía. Se afirmaba que Irán no tenía control sobre su espacio aéreo, mientras que desde Irán se sostenía que el espacio aéreo de Israel estaba completamente expuesto a los misiles iraníes. Así continuó hasta que, desde nuestro punto de vista, Estados Unidos entra a la guerra para salvar a Israel.

Porque Irán, con misiles de precisión, demolió todos centros muy sensibles y estratégicos de Israel. Y si continuaba, de verdad, no hubiera quedado nada. Oficialmente hemos dicho que esa guerra ha dañado centros nucleares y otras instalaciones militares, pero de todos modos, la contraofensiva de Irán fue muy exitosa, lo que cambia su imagen y situación a futuro.

El multilateralismo frente a la crisis internacional

—¿Y los desplazados? Vimos las imágenes de los iraníes huyendo de Teherán.

Ante la cruda amenaza de la "rendición incondicional", hay quienes se fueron al norte, pero luego volvieron. Fueron hacia un lugar turístico atravesando un cordón montañoso que separa al mar Caspio, una distancia similar a la que hay entre Buenos Aires y Mar del Plata. Es un lugar muy turístico, una especie de resort. Muchos iraníes se fueron ahí y otras ciudades del norte porque existía una amenaza de destrucción por parte de Estados Unidos.

El ataque fue una violación de la Carta de Naciones Unidas. Atacar civiles, incluidos científicos, es un crimen de guerra. Y aun peor: atacó centros nucleares. Según leyes internacionales y Tratado de No Proliferación (TNP), ningún país puede atacar a centros nucleares porque tiene la amenaza radioactiva que directamente afectaría a toda la población.

—Pero si no firmaron o ratificaron el TNP, ¿aun así están obligados a respetarlo?

Si, ellos no aceptan las inspecciones o investigaciones, pero otra cosa es atacar centros atómicos, que es lo mismo usar un arma atómica. Gracias a Dios con lo que hizo el gobierno de Irán no hubo radiación.

Más aún, Israel armó un grupo terrorista dentro de Irán, desde hace meses que están enviando drones, misiles y explosivos. Eso fue el primer día, sumado a los bombardeos se sumaron estos ataques terroristas en distintos puntos de Teherán y otras ciudades. Fueron agentes del Mossad que venían armándose desde hace tiempo para este momento, hay evidencia y hubo muchos arrestos. Justo ayer dijeron que operaban gente del Mossad en Irán. Eso quiere decir que aceptaron formalmente que están haciendo actos terroristas con coches bombas, motobombas. ¿Y eso qué significa? Que Israel viola normas internacionales, viola normas del TNP y apoya al terrorismo.

—A ustedes se los acusa de hacer lo mismo.

Sí, nos acusan. Pero esta no fue la primera vez que Israel hizo ese tipo de actos. Sin embargo, al mismo tiempo, atacar directamente centros nucleares y asesinar científicos y autoridades iraníes es otra cosa. Es una declaración de guerra oficialmente.

Mohsen Tehrani, encargado de negocios interino de la República Islámica de Irán en Argentina

—¿Y cómo era el vínculo antes, cuando el conflicto todavía era "extraoficial"?

Por ejemplo, cuando atacaron nuestro consulado en Siria tenían otras excusas, a pesar que no eran válidas. Pero ahora directamente entraron en una guerra abierta. Y más aún en el día que empezaron y mataron a unos comandantes y científicos de iraníes que llegan hasta 30. Pensando que Irán estaba debilitado y derrotado, en realidad ya estaban hablando de la tercera fase: fomentar un cambio de gobierno. El ataque del 13 de junio fue el último hecho que hicieron para conseguir ese operativo. Pero resultó que estaban perdiendo la guerra. Dentro de Irán la gente hizo demostraciones en las calles en apoyo al gobierno. En función de ese apoyo nuestro gobierno avanza para conseguir lo que considera su derecho a base de leyes internacionales.

—Autoridades israelíes hicieron referencia al cambio de "régimen" en Irán. En la cuenta de X de la cancillería iraní también suele referirse al "régimen sionista" o el "régimen estadounidense". Parece un conflicto que también se desarrolla en el plano conceptual.

Cuando hablan de un régimen quieren manifestar que es un gobierno que no es democrático, es decir, elegido por la gente. Dicen que es un grupo que llega de una forma al poder y que hace lo que se le da la gana, que no es apoyado por su gente. Eso es un tipo de pensamiento, pero aquí en Occidente es más usado respecto a los países que no están alineados con Estados Unidos. No usan esa palabra contra otras monarquías que tengan un emir, un rey, un califa. Eso no importa. Si un país no está subyugado, se lo llama régimen.

Multitudinario funeral en Irán por los “mártires” de la guerra con Israel

—¿Cómo impacta la guerra en el futuro de las negociaciones?

La excusa del ataque preventivo no tiene ninguna justificación. Irán ha estado coordinando con la OIEA y siempre ha cooperado. Sus actividades nucleares están bajo el control permanente de los inspectores. De hecho, el parlamento iraní aprobó una ley para suspender la cooperación hasta que la agencia pueda garantizar que ningún otro país volverá a atacar a Irán. No podemos permitir que vengan agentes, hagan controles, pasen información, y luego otro país —que ni siquiera forma parte del TNP— nos ataque con la excusa de que Irán está desarrollando un arma. Hasta que el Gobierno iraní ofrezca garantías al parlamento, la cooperación seguirá suspendida.

—¿Todas las decisiones del gobierno, incluida una tan drástica como el cierre del estrecho de Ormuz, pasan por el parlamento?

Si claro, así es la estructura del estado iraní. Tenemos un sistema de elecciones cada 4 años de presidente, elegimos al parlamento. No es que sea una persona en Irán la que decide cuál es la política exterior o el camino que debemos seguir. En ese sentido Irán es más democrático que muchos países en el mundo. El rol que juega el pueblo es muy alto.

—El presidente de Estados Unidos dijo que el bombardeo contra las centrales nucleares iraníes fue un "éxito rotundo", sumado a la filtración del Pentágono que detalló el grado de destrucción. ¿Cuál es el estado del programa nuclear actualmente?

Las instalaciones de Irán sufrieron daños, pero como dijo el gobierno, el programa nuclear de Irán no ha sido destruido y continúa. Irán insiste en que su programa es pacífico y, en especial, el enriquecimiento de uranio va a seguir. Ese material, el uranio enriquecido, ya está resguardado y sin problemas.

Una foto satelital de la base nuclear subterránea de Fordo, en Irán, una de las tres atacadas por EE.UU. e Israel

Además, la tecnología no se puede destruir, porque Irán tiene cientos de científicos. Es una ciencia local. No están en el punto de partida. Desde el principio se intentó acabar con Irán, no pudieron, y luego atacaron el centro de radio y televisión iraní. Eso fue aberrante. Quisieron amenazar, sofocar la voz de Irán. Y después de dos o tres días, Israel restringe todos los noticieros para evitar que se vean los sitios impactados.

—Considerando que Irán permite inspecciones de organismos internacionales, entiendo que también ocurrió en materia de derechos humanos por el asesinato de Mahsa Amini. ¿En qué quedó el caso?

El caso de Amini fue un asunto interno que nadie tiene que venir de afuera para saber qué está pasando. Irán ya dijo directamente lo que sucedió y también detrás de esto había una intención para hacer caer al gobierno. Estuve en la cancillería casi 25 años y como enviado a un país de la región, donde existen casos donde no hubo condena internacional u objeción de parte de países de la región, se los consideró como un asunto interno. Por el contrario, si alguien en Irán muere —como el caso de Amini— hacen un escándalo internacional incitando a una rebelión. A pesar de que el gobierno iraní asignó un comité de investigación de parte del Presidente, de la Fiscalía General y del Parlamento para investigar qué pasó durante la custodia de la chica.

Irán no permitirá al argentino Rafael Grossi, jefe del OIEA, visitar las instalaciones nucleares atacadas

—En la última sesión del Consejo de Seguridad por la guerra entre Irán e Israel algunas delegaciones se refirieron a la “doble vara” en política internacional. ¿Qué piensa de esa lectura?

Creo que se trata de una campaña de desprestigio contra Irán. Yo recuerdo que estaba en la dirección de inmigraciones en la cancillería antes de venir a Argentina. Salió una noticia de que unos inmigrantes de Afganistán querían cruzar la frontera por una zona donde pasaba un río. Decía que soldados iraníes los habrían obligado a volver y que los migrantes se ahogaron porque no pudieron nadar hasta el otro lado. Sin embargo, no hubo prueba alguna sobre ese incidente. Desde la oficina de inmigración yo veía que organizaciones de derechos humanos enviaban cartas a nuestro ministro, hablando como si Irán los hubiera matado deliberadamente, incluso sin indicios de lo sucedido. Pedían que se enviara una delegación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pero el gobierno iraní, a través de sus fuerzas policiales fronterizas, había investigado lo ocurrido y concluyó que eso no había pasado; ni siquiera se conocía la identidad de esas 11 personas. Los afganos cruzan todo el tiempo e ingresan a Irán a lo largo de los mil kilómetros de frontera. Personalmente esto me resultó interesante, porque veía que en esas cartas dirigidas al ministro se mencionaba como un hecho probado, pero no presentaban ninguna evidencia. No había nada, incluso habiendo designado a un inspector internacional. No podemos aceptar eso.

Estados Unidos amenazó con abandonar la Organización de Estados Americanos "si no se defiende la democracia en Venezuela"

—Para cerrar, históricamente Irán defendió la causa palestina. En medio de la crisis humanitaria y ataques a la población, ¿cómo evalúan el futuro de Gaza y Cisjordania?

El tema de Gaza no es solo un asunto de Irán o del mundo islámico, sino también de la humanidad. Es un asunto humanitario, de violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Nosotros hemos apoyado siempre la causa palestina porque consideramos que el régimen sionista fue creado artificialmente por Inglaterra, y luego apoyado por Estados Unidos. Hasta hoy, siempre han sido aliados. Si algún día se levanta ese apoyo, el régimen colapsará. Creemos en un pueblo donde vivan judíos, cristianos y musulmanes, como fue durante miles de años antes del colonialismo.

La política oficial de Irán respecto a Palestina es apoyar un referéndum con todos los habitantes de ese territorio, para que elijan un sistema democrático. Dicen que Israel es la única democracia de Medio Oriente, pero eso es una mentira. Hay millones de personas viviendo en una prisión abierta, tanto en Gaza como en Cisjordania. Israel tiene ese lema de expandirse “del Nilo al Éufrates”, un objetivo que no han logrado por la resistencia.

Desde la revolución islámica, Irán ha sido un centro de inspiración frente a los deseos imperialistas y expansionistas del sionismo internacional. Siempre intentaron derrocar al gobierno para dividir a Irán, un país con una cultura milenaria. Esto (Benjamin) Netanyahu lo entendió a los tres días del inicio de la guerra, cuando pidió al pueblo iraní que saliera a las calles con una carta escrita en persa que decía: "Por favor, salgan a la calle en contra del gobierno". Pero la mayoría no salió. Tal vez algunos sí, pero para manifestarse a favor.

NdR: El concepto de “sionismo internacional” ha sido utilizado históricamente por algunos actores políticos para referirse a una supuesta estructura global de poder. Diversas organizaciones de derechos humanos y contra la discriminación, como el Centro Simon Wiesenthal o la ONU, han advertido que si se emplea en teorías conspirativas el término puede aludir a connotaciones antisemitas.

