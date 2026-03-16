México, Brasil y Colombia piden alto el fuego en la guerra de Irán

Las tres mayores naciones latinoamericanas gobernadas por presidentes de izquierda —México, Colombia y Brasil— emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron una tregua en la guerra de Irán, en un llamado coordinado a la paz y a las negociaciones diplomáticas.

“Es importante hacer un llamado a la paz y al alto el fuego, y utilizar los recursos diplomáticos para detener las hostilidades, porque esto está afectando al mundo entero”, declaró el viernes a los periodistas la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum..

Irán respondió a Milei tras definirse como "el presidente más sionista del mundo" en medio de la guerra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán hace casi dos semanas han trastornado los mercados energéticos mundiales y el conflicto muestra pocos indicios de distensión. En su habitual rueda de prensa matutina, Sheinbaum destacó el impacto económico de la guerra. “El aumento de los precios de la gasolina afecta a todo el mundo”, afirmó.

Según el comunicado, las tres naciones latinoamericanas están dispuestas a contribuir a un proceso de paz que busque una solución negociada al conflicto.

Aunque ideológicamente alineados, es inusual que los tres países coordinen sus acciones. Todos han mantenido relaciones tensas con la administración Trump, que ha vuelto a centrar su atención en afirmar la influencia de EE.UU. en América Latina.

Irán desmiente los dichos de Trump de que quiere una tregua

México se encuentra en las primeras fases de una posible renegociación del acuerdo comercial norteamericano y está bajo presión de Donald Trump para que tome medidas enérgicas contra la violencia de los cárteles. El presidente de EE.UU. impuso aranceles punitivos a Brasil y amenazó con hacer lo mismo con Colombia, aunque finalmente rebajó las tensiones tras reunirse con sus respectivos líderes.

GZ