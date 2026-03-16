Juez rechaza citaciones del Departamento de Justicia contra la Fed en el caso Powell

Un juez federal rechazó como improcedentes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para obtener registros relacionados con las renovaciones de su sede y los comentarios del presidente Jerome Powell ante el Congreso sobre el proyecto.

El juez federal de distrito James Boasberg dijo que el gobierno no presentó pruebas que justificaran las citaciones y afirmó que reflejaban claramente un “motivo impropio” de represalia contra Powell por diferencias en materia de política económica. Jeanine Pirro, quien dirige la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, calificó el fallo de equivocado y dijo que apelarán la decisión.

Fed recibe citaciones judiciales y Powell promete no ceder ante presiones

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La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que la Fed declinó comentar.

El Departamento de Justicia emitió las citaciones a la Fed en enero, amenazando con una acusación penal, dijo Powell en ese momento. Las citaciones están relacionadas con la renovación en curso de US$2.500 millones de la sede de la Fed en Washington y con el testimonio que Powell brindó sobre la construcción ante el Comité Bancario del Senado el año pasado.

Powell, en una respuesta en video inusualmente enérgica a las citaciones, caracterizó la investigación como motivada por la negativa de la Fed a fijar las tasas de interés de acuerdo con las preferencias del presidente Donald Trump.

Warsh fue nominado por Trump para reemplazar a Powell cuando el mandato de este último como presidente termine en mayo. El senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, ha prometido bloquear cualquier nominación para la Fed mientras la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell permanezca sin resolverse. Tillis reiteró ese compromiso esta semana.

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“Este fallo confirma cuán débil y frívola es la investigación penal contra el presidente Powell y que no es más que un ataque fallido a la independencia de la Fed”, dijo Tillis el viernes en una publicación en redes sociales. “Apelar el fallo solo retrasará la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed”.

GZ