Jerome Powell asistiría a la audiencia de Lisa Cook en la Corte Suprema

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, planea asistir el miércoles a la audiencia de la Corte Suprema sobre el intento de destitución de la gobernadora de la Fed Lisa Cook por parte del presidente Donald Trump, según una persona familiarizada con la situación.

El máximo tribunal se negó en octubre a permitir que Trump destituyera de inmediato a Cook mientras ella demandaba para conservar su cargo. Esa orden significó que Cook podía permanecer en su puesto, al menos hasta que los jueces fallen tras escuchar los alegatos orales del caso esta semana.

Trump ordenó su remoción a fines de agosto por acusaciones no probadas de fraude hipotecario que Cook ha negado.

Observadores de la Fed y analistas legales dicen que el resultado del caso tendrá un impacto profundo en la capacidad del presidente para despedir a gobernadores del banco central y, por extensión, en la capacidad de la entidad para fijar las tasas de interés sin interferencia política.

La asistencia prevista de Powell en la audiencia, informada primero por Associated Press, ha cobrado mayor peso después de informar la semana pasada que la Fed había recibido citaciones de un gran jurado del Departamento de Justicia que amenazan con una acusación penal vinculada a las renovaciones de la sede del banco central en Washington y al testimonio de Powell ante el Congreso sobre el proyecto.

Ello marcó una escalada dramática de los ataques de la administración Trump contra la institución y avivó advertencias de legisladores e inversionistas de que la decisión de emitir citaciones constituye una amenaza clara a la independencia del banco central.

Antes de eso, Powell había mostrado reticencia a hacer comentarios públicos que pudieran irritar al presidente. Consultado sobre el caso Cook durante una conferencia de prensa el 10 de diciembre, optó por no responder y dijo: “No somos comentaristas legales. Está ante los tribunales”.

