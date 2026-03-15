Sheinbaum reafirmó la alianza con Cuba frente a presiones externas: "Es grandeza de corazón"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este fin de semana que mantendrá una política de apoyo y cooperación con Cuba, frente a las críticas de la oposición y de nuevas tensiones diplomáticas con Estados Unidos. A lo largo de una gira de trabajo por el estado de Nayarit, la mandataria sostuvo que México continuará brindando respaldo al “pueblo hermano” cubano, una postura que forma parte de la histórica doctrina de política exterior mexicana basada en el principio de no intervención y cooperación entre países latinoamericanos.

Además de ello, el posicionamiento de Sheinbaum fue interpretado como un respaldo a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente rompió su silencio público para pronunciarse sobre la situación en la isla.

De acuerdo a un mensaje difundido en redes sociales, el exmandatario expresó su preocupación por el impacto del embargo económico y las restricciones energéticas que enfrenta el país caribeño: “Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba”, afirmó en una declaración que Sheinbaum citó para remarcar la cercanía entre ambas naciones.

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El Gobierno de Miguel Díaz-Canel implementó racionamiento extremo

Solo llegó un buque mexicano de 86.000 barriles, cuando necesita 110.000 diarios

La posición del Gobierno mexicano se produce en un contexto regional complejo, marcado por la presión política de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que en los últimos meses endureció su retórica hacia el Gobierno cubano. Ante ese escenario, Sheinbaum defendió la autonomía de la política exterior mexicana y sostuvo que las decisiones sobre cooperación internacional se toman “en función de principios humanitarios y de respeto”.

Así, en términos concretos, el Ejecutivo mexicano confirmó que se mantendrán los convenios de cooperación bilateral vigentes con Cuba, que incluyen programas de intercambio médico, asistencia técnica y apoyo humanitario. En los últimos años, México también envió cargamentos de combustible y ayuda alimentaria a la isla en momentos de crisis energética, especialmente tras los apagones masivos que afectaron a varias provincias cubanas.

De hecho, la presidenta expresó su respaldo a una propuesta impulsada por López Obrador para canalizar donaciones privadas hacia el pueblo cubano a través de organizaciones civiles. La iniciativa busca facilitar el envío de medicamentos, alimentos y otros insumos básicos ante la escasez que atraviesa el país.

Cuba enfrenta su peor crisis económica y energética desde el Período Especial de los 90

Paralelamente, Sheinbaum cuestionó las críticas de sectores opositores dentro de México que cuestionan la ayuda a Cuba. Según la mandataria, esas posiciones reflejan “falta de sensibilidad” frente a la situación humanitaria.

La respuesta de La Habana

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel no tardó en reaccionar. A través de sus canales oficiales, agradeció la "generosa solidaridad" de México, destacando que el apoyo del país norteamericano ha sido "permanente y decisivo" para la supervivencia de la isla bajo las actuales restricciones económicas.

MV/ML