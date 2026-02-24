La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que “no hay ningún riesgo” para los visitantes del FIFA World Cup 2026 en Guadalajara, ciudad que quedó en el centro de la escena después de la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Apenas el fin de semana pasado, la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar al sur de la ciudad, desató bloqueos, ataques armados e incendios en Jalisco y otros estados durante varios días.

Ante ese escenario, la mandataria buscó llevar calma. Sostuvo que se trató de un episodio vinculado al peso específico del capo narco y afirmó que la situación comenzó a normalizarse, sin alterar su estrategia de “atención a las causas y cero impunidad”. “No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado”, remarcó, al recordar que el narcotraficante tenía orden de captura por su actividad criminal.

México será una de las tres naciones anfitrionas del Mundial de Fútbol 2026

El Mencho y su círculo huyeron a una zona boscosa, donde fueron hallados armados con lanzacohetes RPG

La edición 2026 del FIFA World Cup marcará un hito: México será una de las tres sedes junto a Estados Unidos y Canadá. La apertura se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca, con Guadalajara y Monterrey como plazas estratégicas del torneo.

Guadalajara tendrá cuatro partidos, entre ellos el atractivo España-Uruguay del 26 de junio, en el Estadio Akron, con capacidad para más de 46 mil espectadores. Monterrey recibirá compromisos en el Estadio BBVA, que supera los 51 mil asientos, y la capital contará con el Azteca, un escenario histórico con más de 83 mil lugares y el único estadio que habrá sido sede de tres inauguraciones mundialistas.

Ciudades como Tijuana, Querétaro, Pachuca y Torreón servirán como centros de entrenamiento para selecciones

De esta manera, México concentrará más de diez partidos del torneo, incluidos tres de la selección local en fase de grupos. Mientras tanto, en Jalisco, el Gobierno reforzó la presencia militar y confía en que la actividad termine de estabilizarse en las próximas horas, en un país que se prepara para quedar, otra vez, bajo la lupa del mundo.

Cómo fue el operativo en el que murió “El Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes —considerado uno de los líderes criminales más buscados del mundo— no fue un hecho aislado, sino el resultado de un operativo militar con coordinación de inteligencia y consecuencias inmediatas en varias regiones del país.

A juicio de las autoridades, “El Mencho”, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue localizado en Tapalpa, Jalisco, después de un seguimiento que incluyó información vinculada a una pareja sentimental cercana al capo. Un equipo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas especiales rodeó la zona, apoyado por vigilancia aérea y datos de inteligencia estadounidense.

Cuando las fuerzas avanzaron, se registró un intenso enfrentamiento con miembros armados del CJNG, que emplearon armas de alto calibre e incluso lanzacohetes contra los efectivos. “El Mencho” resultó herido junto a dos guardaespaldas y murió mientras era trasladado para recibir atención médica. En el operativo también murieron varios presuntos integrantes del cartel, se detuvo a otros y se aseguraron armas y vehículos, incluidos blindados con capacidad antiaérea.

La respuesta del CJNG fue violenta y coordinada: en cuestión de horas se reportaron bloqueos en carreteras en más de 20 estados, vehículos y negocios incendiados, ataques contra instalaciones de seguridad y suspensión de servicios públicos en varios lugares.

Enfrentamientos armados, incendios en municipios como Zapopan y Tapalpa se extendieron a 19 estados más

Al momento, el CJNG había crecido en la última década hasta operar en más de la mitad del territorio mexicano y ser uno de los principales exportadores de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, especialmente metanfetamina, cocaína y fentanilo, lo que explica por qué su líder era objetivo prioritario de ambos países. Pese que las autoridades lograron restablecer parte del orden, analistas advierten que la muerte de “El Mencho” podría desencadenar disputas internas dentro del CJNG y entre otras organizaciones criminales.

Quién era “El Mencho”, el capo del CJNG cuyo abatimiento sacudió a México

El líder de la banda, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, con 59 años al momento de su muerte, era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos. A esa altura, las autoridades estadounidenses ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, una de las mayores recompensas en la historia contra un narcotraficante internacional.

Su liderazgo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México. Con presencia territorial en más de la mitad de los estados del país, el grupo no solo controlaba rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, sino que también fue señalado por diversificar sus actividades ilícitas.

Algunas de estas eran supuestas redes de fraude inmobiliario y maniobras financieras en zonas turísticas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, según sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Era el narco más buscado por México y Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares

El fin del “El Mencho” se considera uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en décadas, comparable solo con eventos como la captura de Ismael “Mayo” Zambada, antiguo líder del extinto Cártel de Sinaloa, en julio de 2024.

México despliega 10.000 militares tras la ola de violencia por la caída Nemesio Oseguera

Analistas de seguridad advierten, sin embargo, que la desaparición de un líder no garantiza el fin de la violencia: los cárteles cuentan con estructuras complejas que a menudo generan luchas internas por el control territorial y nuevas alianzas criminales.

