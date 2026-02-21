Trofeo FIFA: regreso de la copa al país campeón

La copa original de la FIFA arribó el jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza procedente de Quito y permaneció durante dos días en el país antes de continuar su recorrido hacia Montevideo. La visita formó parte del sexto Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de la mano de la reconocida marca de gaseosas, iniciativa que acerca el símbolo máximo del fútbol a millones de fanáticos alrededor del mundo.

La parada en Buenos Aires incluyó un evento especial en La Rural, conducido por el exarquero de la Selección argentina Sergio Goycochea. La develación estuvo a cargo de Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, acompañado por otras figuras históricas como Ubaldo Fillol (campeón mundial 1978), Carlos Daniel Tapia, Héctor Enrique, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Jorge Burruchaga.

Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Argentina y Uruguay, sostuvo que el evento tuvo un significado especial en el país campeón. También expresó: “Traer el trofeo a la Argentina implica orgullo, emoción y una gran responsabilidad, ya que se trata de uno de los pueblos más apasionados por el fútbol”.

El ejecutivo señaló que la copa “viene a su casa”, en referencia al título obtenido por la Selección argentina en Qatar 2022, y afirmó: “Poder hacerlo en este momento representa algo particularmente emotivo para la compañía”. Y remarcó que no se trató solo de exhibir un trofeo, sino de “celebrar una historia que une al fútbol con las personas y las emociones que atraviesan generaciones”.

García también destacó que el fútbol es un eje estratégico para la marca. Explicó que la firma “busca estar presente en los espacios donde hay felicidad, pasión y momentos de alegría, y que el fútbol reúne precisamente esos atributos”. En ese sentido, recordó: “La empresa mantiene su alianza con la AFA y participa en distintas competencias internacionales, tanto masculinas como femeninas”, enfatizó.

De cara al próximo Mundial, adelantó que la compañía ya activó una nueva campaña, que será “ciento por ciento argentina”, con producción local. Según indicó, el concepto creativo estará vinculado a “defender la copa en su casa”, reforzando el orgullo nacional y la identidad futbolera.

En paralelo, el directivo reconoció el contexto económico desafiante que atraviesa el país. Señaló que “la empresa entiende que el bolsillo del consumidor argentino está bajo presión y que, por eso, la estrategia comercial pone el foco en la accesibilidad”. En particular, destacó el impulso a los envases retornables, que pueden ser hasta un 30% más económicos que los descartables.

El evento en Buenos Aires incluyó además una muestra inmersiva especialmente diseñada para que los asistentes vivieran una experiencia interactiva en torno a la historia del fútbol y la Selección. Las entradas fueron distribuidas mediante sorteos y permitieron a los fanáticos acercarse al trofeo original, pieza que solo abandona el Museo de la FIFA en Suiza durante la realización de un Mundial o en el marco del Trophy Tour.

El vínculo entre la empresa de gaseosas y el organismo internacional se remonta a 1976 y es patrocinadora oficial de la Copa Mundial desde 1978, una alianza que permitió consolidar el Trophy Tour como una experiencia global.

La gira 2026 comenzó el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 8 de junio, con 75 paradas en 30 asociaciones miembro de la FIFA. En América Latina, el recorrido incluye Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y México.

El trofeo original de la copa mundial de la FIFA está hecho de oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilos y fue creado en 1974. Su diseño, que representa a dos figuras humanas sosteniendo el mundo, volvió a convocar a miles de argentinos que se acercaron para reencontrarse con el símbolo máximo de la gloria deportiva reciente.