Desde que asumió Milei bajaron la persiana 22 mil compañías

“Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras”, esbozó la senadora nacional Patricia Bullrich al ser consultada por el cierre de FATE después de haber dictaminado la reforma laboral en la Cámara alta para su debate en el recinto la semana próxima. Los datos más recientes lo desmienten.

El monitor mensual de Fundar destacó que bajo el gobierno libertario cerraron 892 empresas en sólo 30 días, con lo que la cantidad de compañías bajó por 14 períodos consecutivos hasta quedar por debajo de las 500 mil: 490.419, según la fundación, que se apoya en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En el último año hasta noviembre de 2025, último dato disponible, se destruyeron 10.123 sociedades. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la cifra asciende a 21.938.

De los 19 sectores en que se dividen, 15 mostraron una caída desde la asunción del actual gobierno. Los rubros más afectados fueron transporte y almacenamiento, con una merma del 13,3% (5.239 empresas); inmobiliarios, con un descenso de 10,5% (3.101), y construcción, con un 8% (1.737), según Fundar.

La baja de persiana de estas casi 22 mil compañías tuvo su correlato en la destrucción de puestos de trabajo formales. Desde mayo a noviembre de 2025, se registraron siete meses de caídas consecutivas de la ocupación.

De acuerdo a un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de octubre a noviembre de 2025 se perdieron 23.400 empleos registrados. Interanualmente, el mercado laboral eliminó 111 mil vacantes.

El “Panorama del Empleo Asalariado Formal y de las Remuneraciones” del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) explica que las caídas laborales se concentraron en el comercio y la industria, ambos con pérdidas de 4.900 puestos. Al mismo tiempo, se registraron 2.600 bajas en servicios inmobiliarios.

En enero, el poder de compra del salario mínimo cedió 1% contra el mes anterior. En diciembre, el sueldo promedio real privado disminuyó un 0,3% mes a mes, mientras que el público un 1,8%.

Sin relato oficial. El día anterior a que FATE anuncie que baja la persiana, el ministro de Economía, Luis Caputo indagó a los empresarios por redes sociales: “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”. Por el despido de 900 empleados de la compañía de neumáticos no publicó mensajes.

El cierre de empresas, incluso emblemáticas con mas de ocho décadas en el país, no parecen preocuparle al presidente, Javier Milei. El economista Emmanuel Álvarez Agis dijo que “si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”. El consultor Iván Carrino levantó la nota de Infobae para comentar: “Suponiendo que toda la industria manufacturera desaparecería con la economía abierta, y que ningún otro sector absorbería esa mano de obra, solo quedarían sin trabajo el 18% de los asalariados”. Esto último fue citado por el jefe de Estado, acompañado por la leyenda: “Domando brutos. Fin”. Si se abarcan los formales e informales, esa masa laboral del 18% abarca a cerca de dos millones de argentinos.