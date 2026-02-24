PIB mexicano se enfría por cuarto año mientras déficit y T-MEC presionan a Sheinbaum

La economía de México se desaceleró por cuarto año consecutivo en 2025, mientras el país lucha por atraer más inversión y lidia con un amplio déficit presupuestario y una persistente incertidumbre comercial.

Datos oficiales mostraron que el producto interno bruto de la segunda mayor economía de América Latina creció un 0,6% en 2025 respecto al año anterior. La actual desaceleración es la más prolongada que enfrenta el país desde al menos la década de 1980.

México despliega 10.000 militares tras la ola de violencia por la caída Nemesio Oseguera

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El producto interno bruto aumentó un 0,9% en el cuarto trimestre frente a los tres meses previos, ligeramente por encima de la lectura preliminar del 0,8% informada a fines de enero. En comparación con un año antes, el PIB creció un 1,8%, según datos finales publicados el lunes, también por encima de la expansión del 1,6% informada inicialmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum a veces minimiza en público la importancia de un mayor crecimiento económico, aunque una preocupación creciente para la líder de izquierda es el Plan México, su iniciativa insignia de inversiones, que hasta ahora no ha logrado dar resultados.

La debilidad económica local se atribuye en gran medida a la falta de nuevas inversiones, tanto privadas como públicas, con cifras mayormente negativas desde fines de 2024. Tanto la reciente visita de más de 370 líderes empresariales canadienses como un ambicioso plan gubernamental para atraer más empresas, especialmente del sector energético, aún no han generado compromisos significativos de nuevos recursos.

A las preocupaciones económicas se suma un amplio déficit presupuestario que alcanzó un máximo de varias décadas de casi el 5% en 2024 y solo se redujo al 4,3% el año pasado. Las agencias calificadoras insisten en que el gobierno debe cerrar esa brecha para evitar una eventual y costosa rebaja de la nota crediticia.

Los principales funcionarios comerciales de Sheinbaum también se preparan para la revisión de alto riesgo del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá en julio. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda en ocasiones la extensión del pacto comercial que negoció en su primer mandato, mientras considera en privado retirarse completamente del acuerdo.

México paralizado tras la caída de El Mencho: “la gente evita salir y hay miedo real a quedar en medio de un enfrentamiento"

Los débiles datos del PIB del año pasado siguen a la decisión del banco central del 5 de febrero demantener sin cambios su tasa de interés de referencia en un 7%, poniendo fin a un ciclo de recortes constantes de casi dos años. Si bien el banco ha señalado que espera que la inversión permanezca débil al menos hasta la segunda mitad de este año, aún prevé un crecimiento económico más rápido este año que en 2025.

GZ