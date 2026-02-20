Enrique Hernández sobre la minería china en México: “Ya es un hecho"

En diálogo con Canal E, el periodista Enrique Hernández aseguró que la llegada de proveedores chinos a la minería mexicana “ya es un hecho”, en un contexto de tensiones comerciales y reapertura del sector.

Según Hernández, el desembarco de proveedores chinos en un sector históricamente dominado por capital canadiense marca un punto de inflexión.

“El día de hoy platicó un poco de cómo la presencia de los proveedores chinos para la minería mexicana pues prácticamente ya es un hecho y ya están aquí los chinos”, afirmó. El cambio, detalló, era impensado hace apenas cinco años en una industria controlada en un 75% por empresas de Canadá dedicadas a la extracción de oro, plata y cobre.

Hernández remarcó que China domina la producción global de tierras raras y minerales críticos, lo que explica su interés estratégico en el mercado mexicano. En estados del norte como Sonora y Chihuahua ya se observa la operación de al menos 100 vehículos mineros de gran porte vinculados a esta nueva proveeduría.

Aranceles, reapertura y liderazgo en plata

El avance chino se aceleró en el último año, en medio de anuncios arancelarios impulsados por Donald Trump y de intentos del gobierno mexicano por frenar distorsiones comerciales. Sin embargo, la minería quedó al margen de esas restricciones.

“La llegada fue prácticamente en el último año con todo el tema de anuncios arancelarios por parte de Donald Trump”, explicó Hernández, al tiempo que aclaró que estos proveedores ingresaron a un segmento específico que antes estaba concentrado en firmas canadienses, australianas y estadounidenses.

El contexto interno también cambió. “Durante los últimos siete años México había frenado la explotación de cualquier mina, incluso la exploración, se detuvo prácticamente en cero”, recordó. Ahora, con señales de reapertura, la demanda de insumos, maquinaria y piezas industriales se disparó.

La relevancia del sector es estratégica: “México es el mayor productor de plata del mundo”, subrayó el periodista, destacando que tanto compañías nacionales como extranjeras buscan proveedores más competitivos para sostener operaciones.

Empleo, desarrollo regional e inseguridad

El impacto económico es significativo. “Sí, sí aporta mucho, demasiado yo diría”, respondió Hernández al ser consultado sobre el peso de la minería en el PBI mexicano. En estados como Zacatecas, donde gran parte del territorio es desértico, la producción de plata y oro sostiene la economía local.

Según el periodista, la actividad no solo genera divisas, sino que transforma comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, reduciendo incluso la migración hacia Estados Unidos.

No obstante, el crecimiento enfrenta amenazas. Hernández advirtió sobre el impacto del crimen organizado en zonas mineras, especialmente en regiones aisladas. Recordó el reciente secuestro de 10 trabajadores en el estado de Sinaloa, un hecho que expone la vulnerabilidad del sector.

“Hoy ya son blanco de estos grupos de crimen organizado en diferentes regiones”, alertó, señalando que la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones para las empresas.

