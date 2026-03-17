En su editorial en Longobardi, emitido en duplex por NET TV, Marcelo Longobardi analizó la escalada de la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre un escenario internacional cada vez más tenso, con impacto político, mediático y económico a nivel global.

El periodista comenzó con una referencia directa a versiones sobre un golpe dentro del régimen iraní. Según planteó, “Alfredo Leuco dice que han eliminado al líder iraní, Israel liquidó a Ali Larijani, que se supone que estaba al frente del gobierno”. En ese marco, remarcó la confiabilidad de la información y su peso político: “Confío en Leuco como una fuente confiable, que dice que los israelíes lo han eliminado, un golpe importante al régimen”.

Sin embargo, advirtió que este tipo de acciones no necesariamente desarticulan el poder en Irán. Para explicarlo, utilizó una comparación contundente: “Tiene esta conexión con la idea de la hidra, que le cortás una cabeza y aparecen unas cuantas más, aún no hay un Hércules”, en referencia a la capacidad de regeneración del sistema político iraní.

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“Trump está metido en un lío”

Longobardi amplió el foco hacia Estados Unidos y se detuvo en la reacción de Donald Trump frente a la cobertura mediática del conflicto. En ese sentido, sostuvo: “A mí me llamó mucho la atención ayer la furia de Trump con los medios de comunicación en Estados Unidos, esto es el síntoma de algo”.

Sobre esa misma línea, agregó: “Trump dijo que los medios odian reproducir lo bien que le va a él, que están reproduciendo fake news y que no están cubriendo la guerra como a él le parece que debe ser cubierta”. Y profundizó sobre las posibles consecuencias de esa postura: “Trump ha respaldado las amenazas para quitar licencias a aquellos medios que no cubran la guerra como le parece a Trump”.

El periodista también vinculó esta lógica con experiencias políticas locales: “Hay una creencia de que las cosas no ocurren si no se las muestran, que modificando las noticias, como pensaban los Kirchner, se modifica la realidad”.

En el plano internacional, el periodista remarcó un freno por parte de Europa a la estrategia estadounidense. Según explicó, “uno de los grandes fracasos de Trump ocurrió cuando Francia, Alemania y Reino Unido le dijeron que no pensaban sumarse a la ayuda para liberar Ormuz”, y agregó que esa postura se sostiene en una idea clara: “Esta no es nuestra guerra”.

Longobardi ambién puso en duda afirmaciones del propio Trump respecto a su rol en el conflicto: “Trump se atribuyó el mérito de haber evitado un conflicto nuclear y de haber evitado la tercera guerra mundial”, pero aclaró que se trata de algo “incomprobable, inverificable”.

En ese contexto, dejó planteada una de las preguntas centrales de su editorial: “¿Estamos en una guerra mundial o en un proyecto de guerra mundial?”.

El petróleo supera los US$ 105 y las bolsas abren la semana con cautela por la guerra en Medio Oriente

El impacto del conflicto ya se refleja en los mercados internacionales. El precio del barril de crudo superó los US$ 105, impulsado por el temor a una interrupción en el suministro global, mientras que las principales bolsas operan con cautela ante la incertidumbre geopolítica. Analistas advierten que una escalada en el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de uno de cada cinco barriles de petróleo del mundo— podría generar un shock energético con consecuencias directas en la inflación global, el costo del transporte y la actividad económica.

Sobre ese escenario, Longobardi afirmó: “Trump está metido en un lío, planteó que puede suspender su viaje a China”, y explicó el trasfondo de esa relación: “le pide a China también que intervenga en Ormuz bajo el argumento de que el mayor perjudicado es China, siendo que el 90% del petróleo que exporta Irán desde la isla va a China”.

Sin embargo, el periodista amplió el impacto más allá de ese vínculo bilateral y lanzó una de las definiciones más contundentes de su análisis: “se ha perjudicado el mundo entero, no solo China, hay mucho temor de una crisis energética global”.

Este escenario ya genera preocupación en los mercados, con subas en el precio del petróleo y alertas sobre posibles efectos en la inflación y el crecimiento económico a nivel global.

BR/ff