Trump sube la apuesta: "Tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”

Como si no fuera suficiente con el conflicto bélico desatado en Medio Oriente con el que se pretende derribar al régimen que gobierna Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes en declaraciones ante los periodistas reunidos en el Salón Oval de la Casa Blanca que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana en medio del bloqueo energético que afecta a la isla.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, declaró Trump, según citó la agencia Euronews. “Quiero decir liberarla, o tomarla”, precisó el mandatario estadounidense.

Las expresiones del líder republicano se dan en un contexto de grave crisis energética en Cuba, donde este lunes se registró un apagón generalizado, según la compañía eléctrica nacional. Desde que Estados Unidos intervino en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y determinó un bloqueo en la provisión de petróleo para la isla caribeña la situación se volvió casi insostenible para los cubanos.

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