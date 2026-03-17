Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron hoy la eliminación de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado el arquitecto operativo del régimen después de la caída de Ali Khamenei, en un ataque aéreo de precisión realizado la noche del lunes. Al mismo tiempo, acabó con la vida de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia paramilitar Basij, dejando a la cúpula de la República Islámica en un estado de parálisis.

A la hora, el primer ministro Benjamin Netanyahu dio la orden directa de despegar los aviones de combate luego de recibir información de inteligencia procesada por las unidades operativas. La misión se precipitó cuando se detectó que el objetivo no se encontraba en su residencia habitual, sino en un refugio clandestino. Una fuente de seguridad israelí citada por el Canal 12 aseguró después de la explosión: "No hay forma de que haya sobrevivido a esto".

Después, la oficina de Netanyahu publicó una fotografía del mandatario dando la orden por teléfono, consolidando el mensaje de que ningún alto funcionario iraní está fuera de su alcance.

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Larijani, de 67 años, había asumido el control de la estructura del régimen y juró venganza inmediata luego de las bajas sufridas por la cúpula clerical semanas atrás. Apenas horas antes de su muerte, había publicado un mensaje desafiante en redes sociales: "Hoy les lanzaremos un ataque con una fuerza que jamás hayan experimentado".

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la operación

Ahora, su eliminación es un golpe demoledor. Larijani era un veterano de la Guardia Revolucionaria, expresidente del Parlamento y el hombre que manejaba los hilos de la diplomacia y el terrorismo de Estado. Recientemente, se le atribuyó la orden de reprimir las protestas civiles que resultaron en la muerte de miles de ciudadanos.

Un operativo basado en la infiltración de inteligencia

El ataque estaba previsto originalmente para la noche del domingo, pero los mandos militares decidieron posponerlo hasta obtener la ubicación exacta del refugio. Al instante, la inteligencia israelí, con apoyo de vigilancia satelital, identificó el movimiento del vehículo de Larijani hacia un edificio civil utilizado como base de operaciones.

Según el comunicado oficial de las FDI, se calificó al funcionario como el responsable de un "régimen de terror".

Aunque los medios estatales de Irán intentaron desmentir la noticia durante la mañana, prometiendo una declaración grabada del líder que nunca fue emitida. En su lugar, los canales oficiales difundieron una nota manuscrita de Larijani dedicada a los "mártires", aunque especialistas en la región indicaron que el texto fue redactado antes del ataque.

Irán no ha confirmado oficialmente la muerte de Larijani ni de Soleimani

También, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que en una operación paralela fue eliminado Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. Soleimani y su lugarteniente, Seyyed Karishi, fueron localizados en una zona de tiendas de campaña improvisada para evadir el rastreo. "Los líderes del régimen están siendo asesinados y sus capacidades están siendo neutralizadas", afirmó el funcionario en una declaración televisada.

El ascenso y la caída del operador político de Teherán

Larijani nació en Nayaf, Irak, en 1957, en el seno de una familia con fuertes vínculos con el ayatolá Ruhollah Khomeini. A lo largo de su carrera, dirigió la emisora estatal IRIB entre 1994 y 2004, y fue presidente del Parlamento iraní desde 2008 hasta 2020. A pesar de haber sido inhabilitado para competir en las últimas elecciones presidenciales, su experiencia como veterano de la Guardia Revolucionaria lo posicionó como el gestor indispensable de la crisis actual.

Ali Vaez, director de proyectos para Irán del International Crisis Group, describió al funcionario como un "auténtico conocedor del sistema" y un "operador astuto". Larijani lideró la represión contra las protestas civiles a principios de este año, acciones que resultaron en la muerte de aproximadamente 30.000 ciudadanos. Su control sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) le permitía manejar los hilos de la diplomacia y la guerra simultáneamente.

De hecho, la semana pasada, el funcionario había aparecido en la televisión desafiando al presidente estadounidense Donald Trump, a quien advirtió que tuviera cuidado de no ser eliminado. Durante la marcha del Día de Al-Quds, calificó los ataques contra la capital como "actos de desesperación" nacidos del miedo. No obstante, su muerte deja un interrogante sobre la sucesión, dado que el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, no ha realizado apariciones.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

La ofensiva militar contra Irán entró en su tercera semana con un saldo de al menos 2.000 fallecidos y el Estrecho de Ormuz parcialmente cerrado. El bloqueo de esta vía marítima, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, mantiene en alerta a los mercados energéticos globales. Las FDI informaron que continuarán atacando la infraestructura estratégica y las capacidades misilísticas iraníes de forma ininterrumpida.

MV/LT